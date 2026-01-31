Ρόμπιν Φαν Πέρσι: Η στιγμή που το πατρικό ένστικτο υπερίσχυσε του προπονητικού

Στην αναμέτρηση της Πέμπτης (29/01) ανάμεσα στην Φέγενορντ και την Μπέτις στην Ολλανδία για το Europa League, ο γιος του Ρόμπιν Φαν Πέρσι, Σάκιλ, αποχώρησε από το γήπεδο με σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Unbelievable scenes at the Feyenoord game where the son of Robin van Persie, Shaqueel Van Persie, has suffered a major knee injury during the game.



Robin van Persie told the medical team to place him down so he could sit with his son.

Ο γιος του θρύλου της εθνικής Ολλανδίας, Σακίλ θα παραμείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες με τον ίδιο να μην κρύβει την απογοήτευση του. Αυτό έγινε αντιληπτό από τον πατέρα του, ο όποιος άφησε στην άκρη για λίγο το παιχνίδι αλλά και τον ρόλο του προπονητή για να παρηγορήσει τον γιο του.

Μάλιστα, ζήτησε από τους τραυματιοφορείς να τον αφήσουν λίγο κάτω, ώστε να έχει λίγο χρόνο να μιλήσει με τον γιο του και να μπορέσει ίσως να του απαλύνει τον πόνο, δείχνοντας ότι η οικογένεια είναι πάνω από όλα σε κάθε περίσταση.