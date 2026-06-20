Σπορ Ροναλντίνιο Ιταλία Ποδόσφαιρο

Ροναλντίνιο: Ο Βραζιλιάνος «μάγος» επιστρέφει στα γήπεδα μέσω της Ραβένα

Ο Βραζιλιάνος θρύλος συμφώνησε με τη Ραβένα της Serie C, αναλαμβάνοντας ρόλο στο αναπτυξιακό και εμπορικό πλάνο του ιταλικού συλλόγου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Η είδηση ότι ο Ροναλντίνιο συνδέεται με τη Ραβένα προκάλεσε αίσθηση στην Ιταλία και όχι μόνο, ωστόσο η συνεργασία των δύο πλευρών δεν αφορά την επιστροφή του Βραζιλιάνου στους αγωνιστικούς χώρους.

Ο θρύλος της Μπαρτσελόνα, της Μίλαν και της εθνικής Βραζιλίας συμφώνησε με τον σύλλογο της Serie C, αναλαμβάνοντας ρόλο που σχετίζεται με την προβολή, το marketing και την ευρύτερη ανάπτυξη του πρότζεκτ που “τρέχει” ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Ινιάτσιο Τσιπριάνι.

Ο Βραζιλιάνος θα έχει και συμμετοχή στο μετοχικό κομμάτι και μάλιστα θα γραφτεί ως κανονικός παίκτης χωρίς να παίξει πραγματικά. Ο Ροναλντίνιο θα δώσει το «παρών» τόσο στην εκδήλωση παρουσίασής του στο Μαϊάμι όσο και στην επίσημη παρουσίαση της ομάδας τον Αύγουστο.

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Σπορ Ροναλντίνιο Ιταλία Ποδόσφαιρο

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