«Ροντέο» η Βουλή: Ξέσπασμα Άδωνι κατά Ζωής - «Θα σε κλείσω φυλακή, γελοία, ανάγωγη, τραμπούκα»

«Κόλαση» ξανά η Ολομέλεια της Βουλής, όπου Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου είχαν σφοδρή αντιπαράθεση, ανταλλάσσοντας σκληρούς προσωπικούς χαρακτηρισμούς.

Αφορμή στάθηκαν τα περί «ελεεινού υποκειμένου» τα οποία εκτόξευσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εναντίον του υπουργού Υγείας, ο οποίος προσήλθε στη Βουλή προκειμένου να της απαντήσει επί προσωπικού. «Δεν σας φοβάμαι. Κάθε μέρα και μια μήνυση», ανέφερε αρχικώς ο Άδωνις Γεωργιάδης, γνωστοποιώντας πως την προσεχή Δευτέρα θα καταθέσει μήνυση εις βάρος της, με τη συμπερίληψη και των σημερινών χαρακτηρισμών της.



«Η πολιτική ζωή του τόπου υποφέρει από την παρουσία της. Είστε ό,τι πιο τοξικό, δηλητηριώδες, κακοποιητικό έχει περάσει από τη Βουλή τα τελευταία χρόνια. Έχει μείνει η μισή της ΚΟ, δεν αποκλείω να μην υπάρχει σε λίγο ΚΟ, να μείνετε μόνοι σας, καθώς κανένας δεν μπορεί να σας αντέξει», υποστήριξε, κατηγορώντας την πως για την ουσία των καταγγελιών της ανεξάρτητης πλέον Ελένης Καραγεωργοπούλου απάντησε μόνο πως «η αγάπη θα κερδίσει και άλλα παραμύθια».

«Εγώ δεν υπερασπίστηκα ποτέ τη Βιολάντα. Εγώ σχολίασα μόνο πως είχε καλή φήμη και πως είχε πάρει διεθνή βραβεία», υποστήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ την κατηγόρησε και για την επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα λίγο πριν τα μεσάνυχτα προκειμένου να του υποβάλει μήνυση. «Άλλα είπατε για τη Βιολάντα. Είστε κοινοβουλευτικός άνδρας εσείς που λέτε και ξελέτε; Επίσης, να μας εξηγήσετε, τι κυβέρνηση είναι αυτή βυσματωμένη με το παρακράτος; Πώς ξέρατε για τη μήνυση που σας υπέβαλα πρώτος;», διερωτήθηκε, ενώ τον κατηγόρησε πως υπερασπίζεται τον Γιάννη Παναγόπουλο.



«Φτάνει με αυτή την τραμπούκο»

Τότε, ο Άδωνις Γεωργιάδης έλαβε ξανά το λόγο προκειμένου να απαντήσει, ωστόσο δέχονταν τις συνεχείς διακοπές της Ζωή Κωνσταντοπούλου, που οδήγησαν στο άνευ προηγουμένου ξέσπασμά του.



«Φτάνει με αυτή την τραμπούκο! Δεν την έχω διακόψει αυτή την ανάγωγη! Δεν θέλω καμία διακοπή από αυτή τη γελοία! Θα μάθει επιτέλους αγωγή, αυτό που δεν της έμαθε ο πατέρας και η μάνα της! Είμαι αυτός που θα σε κλείσει φυλακή, θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα! Δεν θα κάνεις εσύ σε μένα το μπούλινγκ που κάνεις σε όλη την Ελλάδα!», της φώναξε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με την κατάσταση στην Ολομέλεια να βγαίνει εκτός ελέγχου.

Όσο για τη νυχτερινή της επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε πως δέχθηκε ένα μήνυμα αστυνομικού, στο οποίο σχολιάζονταν μέχρι και το…ντύσιμό της. «Μας κατηγορήσατε και για Χούντα για το πως μάθαμε για τη μήνυσή σας... Πώς μπήκατε ντυμένη έτσι μέσα στο τμήμα; Μόνο ένα γελοίο πρόσωπο τα κάνει αυτά!», ανέφερε. Απαντώντας δε στα περί υπεράσπισης του Γιάννη Παναγόπουλου, τόνισε πως εκείνος σέβεται το τεκμήριο αθωότητας, εν αντιθέσει με την πολιτική του αντίπαλο που όπως είπε «μόνο από βιαστές ξέρει».

Ζωή σε Άδωνι: Θα σε τελειώσω

«Θα κάνω τα πάντα για να τελειώσετε!». Με αυτόν τον τρόπο απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον Άδωνι Γεωργιάδη, καταγγέλλοντας «παρακρατική λειτουργία» της κυβέρνησης, καθώς υποστήριξε πως ο υπουργός «ομολόγησε πως αστυνομικός του τμήματος Εξαρχείων παραβιάζοντας το καθήκον του, του απέστειλε μήνυμα και του γνωστοποίησε απόρρητα της προδικασίας και του έδωσε και αναφορά για την παρουσία ακόμα και την ενδυμασία πολιτικής του αντιπάλου και πολιτικής αρχηγού». Σε αυτό το φόντο, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε την παραίτηση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη όπως και του αρχηγού της ΕΛΑΣ.