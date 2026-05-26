Ροντινέι: Πρόταση από τη Βραζιλία για τον δεξιό μπακ του Ολυμπιακού

Μετά και τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στα Playoff της Stoiximan Super League, ο δεξιός οπισθοφύλακας του Ολυμπιακού έχει δημιουργήσει ενδιαφέρον για την ομάδα της Ατλέτικο Παραναένσε, που τον «γλυκοκοιτάζει».

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας «Globo», η Ατλέτικο έχει κάνει επίσημη προσέγγιση, με τις δύο πλευρές προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία, καθώς ο παίκτης έχει ένα ακόμη έτος στο συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες. Από ότι φαίνεται όμως οι συμπατριώτες του θα το προσπαθήσουν πολύ, καθώς η βραζιλιάνικη ομάδα σχεδιάζει σημαντική ενίσχυση μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και αναζητά αρκετές προσθήκες στο ρόστερ της.

Με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» ο Ροντινέι έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα Ελλάδος, ένα κύπελλο, ένα Σούπερ Καπ και εννοείται το αξέχαστο Conference League.

Ενώ φέτος, πραγματοποιήσει 37 εμφανίσεις, με απολογισμό πέντε γκολ και πέντε ασίστ, δείχνοντας ξανά πόσο σημαντικός είναι για την αγωνιστική λειτουργία των Πειραιωτών.

Το δημοσίευμα από Βραζιλία

«Η Ατλέτικο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις και έχει κάνει προσφορά για την απόκτηση του δεξιού μπακ Ροντινέι από τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα. Οι δύο πλευρές προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία, καθώς ο παίκτης έχει ένα ακόμη έτος στο συμβόλαιό του με την ελληνική ομάδα.



Στα 34 του χρόνια, ο Ροντινέι έχει το προφίλ που αναζητά ο σύλλογος στην αγορά. Η Ατλέτικο συνεχίζει να αναζητά δύο σέντερ μπακ, έναν δεξιό μπακ και δύο επιθετικούς».