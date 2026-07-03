Ρόσγουελ 1947: Το μυστήριο των UFO που δεν λύθηκε ποτέ

Σχεδόν οκτώ δεκαετίες μετά το περίφημο περιστατικό του Ρόσγουελ, η υπόθεση εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους ασχολούνται με τα Άγνωστης Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα (UFO ή σήμερα UAP), αλλά και μία από τις πιο γνωστές θεωρίες συνωμοσίας παγκοσμίως.

Παρότι η επίσημη θέση των αμερικανικών αρχών είναι ότι τα συντρίμμια που εντοπίστηκαν ανήκαν σε απόρρητο στρατιωτικό πρόγραμμα, πολλοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι το Ρόσγουελ υπήρξε η πρώτη καταγεγραμμένη επαφή με εξωγήινη τεχνολογία.

Η ανακάλυψη στο ράντσο



Στις αρχές Ιουλίου του 1947, ο επιστάτης Γουίλιαμ «Μακ» Μπρέιζελ εντόπισε διάσπαρτα συντρίμμια σε ράντσο κοντά στο Ρόσγουελ του Νέου Μεξικού, έπειτα από έντονη κακοκαιρία.

Περιέγραψε υλικά όπως λεπτό μεταλλικό φύλλο, καουτσούκ, ξύλινες ή ελαφριές βέργες και ανθεκτικό χαρτί, τα οποία δεν μπορούσε να αναγνωρίσει.

Αφού ενημέρωσε τον σερίφη της περιοχής, στρατιωτικό προσωπικό από τη βάση του Ρόσγουελ έσπευσε στο σημείο, περισυνέλεξε τα ευρήματα και απέκλεισε την περιοχή.

Η ανακοίνωση που άναψε τη φωτιά



Στις 8 Ιουλίου 1947 ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της στρατιωτικής βάσης, Γουόλτερ Χοτ, σε συνεργασία με τοπικό δημοσιογράφο, εξέδωσε δελτίο Τύπου στο οποίο αναφερόταν ότι η 509η Πτέρυγα Βομβαρδισμού είχε ανακτήσει έναν «ιπτάμενο δίσκο» από ράντσο κοντά στο Ρόσγουελ.

Η είδηση έκανε αμέσως τον γύρο του κόσμου, ενώ η τοπική εφημερίδα Roswell Daily Record κυκλοφόρησε με το ιστορικό πρωτοσέλιδο: «Η RAAF αιχμαλώτισε ιπτάμενο δίσκο σε ράντσο της περιοχής του Ρόσγουελ».

Η αναδίπλωση του αμερικανικού στρατού



Ωστόσο, μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, ο αμερικανικός στρατός αναδιπλώθηκε αλλάζοντας πλήρως τη θέση του. Νέα ανακοίνωση υποστήριζε ότι είχε γίνει λάθος και ότι τα συντρίμμια προέρχονταν από μετεωρολογικό αερόστατο.

Δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες στις οποίες ο στρατηγός Ρότζερ Ράμεϊ και άλλοι αξιωματικοί παρουσίαζαν μεταλλικά υπολείμματα, τα οποία έμοιαζαν να επιβεβαιώνουν την επίσημη εξήγηση.

Εκείνη την εποχή, οι περισσότεροι Αμερικανοί αποδέχθηκαν την εκδοχή αυτή χωρίς ιδιαίτερες αμφιβολίες και η υπόθεση του Ρόσγουελ ξεχάστηκε για αρκετές δεκαετίες.

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Η επιστροφή του μυστηρίου



Το 1978 ο πυρηνικός φυσικός και ερευνητής των UFO Στάντον Φρίντμαν εντόπισε τον απόστρατο πλέον αξιωματικό Τζέσι Μάρσελ, ο οποίος δήλωσε ότι η ιστορία με το μετεωρολογικό μπαλόνι ήταν απλώς μια συγκάλυψη.

Υποστήριξε ότι οι φωτογραφίες είχαν στηθεί και ότι τα πραγματικά συντρίμμια είχαν αντικατασταθεί από υλικά ενός μπαλονιού.

Οι δηλώσεις του αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον, οδηγώντας σε νέα βιβλία, ντοκιμαντέρ και μαρτυρίες ανθρώπων που ισχυρίζονταν ότι γνώριζαν τι πραγματικά είχε συμβεί.

Από εκείνο το σημείο και μετά, το Ρόσγουελ μετατράπηκε σε παγκόσμιο σύμβολο της «ουφολογίας».

Οι πιο γνωστές θεωρίες συνωμοσίας



Γύρω από το περιστατικό αναπτύχθηκαν δεκάδες διαφορετικά σενάρια, χωρίς όμως να έχουν επιβεβαιωθεί από αποδείξεις.

Οι πιο διαδεδομένοι ισχυρισμοί αναφέρουν ότι:

τα συντρίμμια προέρχονταν από εξωγήινο διαστημόπλοιο,

ο αμερικανικός στρατός περισυνέλεξε πτώματα εξωγήινων και απέκρυψε το γεγονός,

επιζώντες εξωγήινοι μεταφέρθηκαν σε μυστικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις,

πραγματοποιήθηκαν πειράματα σε εξωγήινα όντα,

ή ότι επρόκειτο για σοβιετική ή άλλη άκρως απόρρητη στρατιωτική τεχνολογία.

Ιδιαίτερα γνωστό έγινε και το βίντεο που υποτίθεται ότι απεικόνιζε νεκροψία εξωγήινου, το οποίο αργότερα αποδείχθηκε σκηνοθετημένο.



Η επίσημη εξήγηση των ΗΠΑ



Το 1994 η Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών δημοσίευσε εκτενή έρευνα, σύμφωνα με την οποία τα συντρίμμια ανήκαν στο άκρως απόρρητο Project Mogul, ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιούσε μπαλόνια μεγάλου υψομέτρου για την ανίχνευση πιθανών σοβιετικών πυρηνικών δοκιμών κατά τα πρώτα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου.

Τρία χρόνια αργότερα, νέα έκθεση υποστήριξε ότι οι μεταγενέστερες αφηγήσεις περί «εξωγήινων σωμάτων» πιθανότατα προέκυψαν από σύγχυση με στρατιωτικά ατυχήματα και δοκιμές ανθρωπόμορφων ομοιωμάτων που πραγματοποιήθηκαν αρκετά χρόνια αργότερα.

Βεβαίως διατυπώθηκε και η άποψη ότι οι διαχρονικές φήμες για το Ρόσγουελ και την Area 51 εξυπηρέτησαν, έστω και έμμεσα, τα συμφέροντα των αμερικανικών στρατιωτικών υπηρεσιών.



Ένα μυστήριο που έγινε κομμάτι της ποπ κουλτούρας



Σήμερα το Ρόσγουελ έχει ταυτιστεί με την ιστορία των UFO. Η πόλη διαθέτει μουσείο αφιερωμένο στο περιστατικό και διοργανώνει κάθε χρόνο εκδηλώσεις που προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον για τα ΑΤΙΑ έχει επανέλθει στο προσκήνιο, ιδιαίτερα μετά τις αποκαλύψεις από το 2017 και έπειτα σχετικά με βίντεο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και τις επίσημες έρευνες του Πενταγώνου για τα Άγνωστα Εναέρια Φαινόμενα (UAP).

Παρότι το μυστήριο του Ρόσγουελ πιθανότατα δεν θα λυθεί ποτέ οριστικά, εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς στη δημόσια συζήτηση για το αν η ανθρωπότητα είναι μόνη στο Σύμπαν.