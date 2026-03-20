Ρωσία: 42χρονος ανάρτησε επικριτικό μανιφέστο κατά του Πούτιν και κατέληξε στο... ψυχιατρείο

Στο ψυχιατρείο κατέληξε ένας 42χρονος επικριτής του Βλαντιμίρ Πούτιν στη Ρωσία ο οποίος μοιράστηκε δημόσια μια καταγγελία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία επέκρινε τόσο στον Ρώσο πρόεδρο όσο και στον πόλεμο στην Ουκρανία

Το μανιφέστο που μοιράστηκε με τους περίπου 90.000 ακολούθους του στο Telegram είχε τίτλο με τίτλο: «Πέντε λόγοι για τους οποίους σταμάτησα να υποστηρίζω τον Βλαντιμίρ Πούτιν» και δεν άργησε να γίνει viral. Αποτέλεσμα αυτού ήταν οι ρωσικές Αρχές να δράσουν αμέσως και να οδηγήσουν τον Ίλια Ρεμέσλο για νοσηλεία την Πέμπτη 19 Μαρτίου όπως αποκαλύπτει το Reuters.

Στο κείμενό του, υποστήριζε ότι ο Πούτιν είχε διεξαγάγει έναν «αποτυχημένο πόλεμο» στην Ουκρανία, ο οποίος είχε κοστίσει τη ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους και είχε τορπιλίσει την οικονομία της Ρωσίας, εις βάρος της ευημερίας των πολιτών της.

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν είναι νόμιμος πρόεδρος. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρέπει να παραιτηθεί και να δικαστεί ως εγκληματίας πολέμου και κλέφτης», έγραψε ο Ρεμέσλο στην ανάρτησή του.

Σημειώνεται ότι ο Ρεμέσλο, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου και είναι πρώην μέλος συμβουλευτικού οργάνου που ελέγχεται από το Κρεμλίνο, είχε στο παρελθόν ασκήσει έντονη κριτική στον εκλιπόντα αντιπολιτευόμενο Αλεξέι Ναβάλνι.

Από υποστηρικτής... τρελός επικριτής

Η μεταστροφή του αυτή την εβδομάδα εξέπληξε τόσο τη φιλοπολεμική κοινότητα των bloggers της Ρωσίας όσο και την εξόριστη αντιπολίτευση κατά του Κρεμλίνου.

Την Πέμπτη, η εφημερίδα Fontanka ανέφερε ότι ο Ρεμέσλο νοσηλευόταν στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Νο. 3 της Αγίας Πετρούπολης.

Μια γυναίκα που απάντησε στον αριθμό τηλεφώνου του νοσοκομείου επιβεβαίωσε στο Reuters ότι ένας άνδρας με το όνομα, το πατρώνυμο και το επώνυμο που αντιστοιχούν σε εκείνα του Ρεμέσλο είχε εισαχθεί στο ίδρυμα.

Η εργαζόμενη στο νοσοκομείο, η οποία δεν έδωσε το όνομά της, δήλωσε ότι δεν είχε λεπτομέρειες σχετικά με το πότε εισήχθη ο Ρεμέσλο ούτε για τους λόγους της εισαγωγής του.