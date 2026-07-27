Ρωσία: Δεν έχουμε μάθει τίποτα σχετικά με νέα ειρηνευτική πρόταση για την Ουκρανία

Άγνοια δηλώνει το Κρεμλίνο σχετικά με τις δημοσιογραφικές διαρροές περί νέων προτάσεων για μια ειρηνευτική συμφωνία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.



Υπενθυμίζεται πως αύριο Τρίτη, 28 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στην Ουάσιγκτον μεταξύ του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να ξεκινήσουν οι συνομιλίες για τον νέο γύρο διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο.

Παράλληλα, πριν λίγες μέρες ουκρανική πηγή υποστήριξε πως αμερικανοί και ουκρανοί αξιωματούχοι συζητούν πρόταση για αεροπορική εκεχειρία για να παρουσιαστεί στη Ρωσία στο πλαίσιο νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών.

Από τη μεριά του ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους πως «Είναι αλήθεια ότι αυτή η πληροφορία προέκυψε πριν από λίγες ημέρες αλλά έως τώρα δεν είναι τίποτα περισσότερο από εικασίες των μέσων ενημέρωσης. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό, ούτε υπάρχουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για οποιεσδήποτε νέες προτάσεις ή ιδέες».

Τέλος, ο Πεσκόφ αρνήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Ζελένσκι ότι η Μόσχα ετοιμάζεται να υποδεχθεί 30.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες στη ρωσική περιφέρεια Βορονέζ, λέγοντας πως «Δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο να τις σχολιάσουμε (σ.σ. τις δηλώσεις του Ζελένσκι). Δεν είναι δουλειά του Ζελένσκι να μιλά για τα δικά μας σχέδια».