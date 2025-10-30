Ρωσία: Εκτελέσεις, βασανιστήρια και μάχες μέχρι θανάτου για στρατιώτες που αρνούνται να πολεμήσουν

Το εσωτερικό καθεστώς τρόμου που επικρατεί στον ρωσικό στρατό, αποκαλύπτει μια σοκαριστική έρευνα του ανεξάρτητου ρωσικού μέσου Verstka. Σύμφωνα με τα στοιχεία, Ρώσοι αξιωματικοί εκτελούν, βασανίζουν και εξαναγκάζουν τους ίδιους τους άνδρες τους σε αποστολές θανάτου, εάν αρνηθούν να πολεμήσουν στην Ουκρανία ή προσπαθήσουν να αποχωρήσουν από το μέτωπο.

«Εκτελεστές» μέσα στις γραμμές του στρατού



Η Verstka εντόπισε δεκάδες μαρτυρίες που αποκαλύπτουν ότι διοικητές έχουν ορίσει «εκτελεστές» για να πυροβολούν όσους δεν υπακούν στις εντολές.

Τα σώματα των θυμάτων, σύμφωνα με την έρευνα, πετιούνται σε ρηχούς τάφους ή ποτάμια και καταγράφονται ψευδώς ως «νεκροί στη μάχη».



Ακόμη πιο σοκαριστικό είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται drones και εκρηκτικά για να «αποτελειώσουν» τραυματισμένους ή υποχωρούντες στρατιώτες, με στόχο να παρουσιαστούν οι δολοφονίες ως χτυπήματα του εχθρού.

Μάχες μέχρι θανάτου και βασανιστήρια



Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης περιστατικά όπου στρατιώτες εξαναγκάζονται να συμμετέχουν σε «μάχες τύπου μονομάχων» μέχρι θανάτου, υπό τις διαταγές των ανωτέρων τους.

Σε ένα χαρακτηριστικό βίντεο που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2025, δύο άνδρες παλεύουν μέσα σε λάκκο ενώ μια φωνή λέει: «Όποιος σκοτώσει τον άλλον, βγαίνει από τον λάκκο».

Άλλοι στρατιώτες ρίχνονται σε λάκκους, καταβρέχονται με νερό και ξυλοκοπούνται για ώρες ή μέρες, για παραδειγματισμό προς τους υπόλοιπους.

«Μηδενισμένοι» στρατιώτες και οικονομικός εκβιασμός

Η Verstka αποκάλυψε και ένα δίκτυο οικονομικού εκβιασμού μέσα στον ρωσικό στρατό: στρατιώτες αναγκάζονταν να πληρώνουν για να αποφύγουν επικίνδυνες αποστολές αυτοκτονίας.

Όσοι δεν έχουν τα χρήματα ή αρνούνται, χαρακτηρίζονται «μηδενισμένοι» (zeroed) -δηλαδή εξοντωμένοι- και στέλνονται σε επιθέσεις με βέβαιο θάνατο.

150 επιβεβαιωμένοι θάνατοι και πάνω από 100 δράστες

Η έρευνα κατέγραψε τουλάχιστον 150 επιβεβαιωμένους θανάτους και ταυτοποίησε 101 Ρώσους στρατιωτικούς που εμπλέκονται σε δολοφονίες ή βασανιστήρια συναδέλφων τους.

Η πλειοψηφία είναι μεσαίου βαθμού αξιωματικοί 30-40 ετών, πολλοί από τους οποίους βετεράνοι προηγούμενων εκστρατειών ή προέρχονται από ποινικά τάγματα. Λίγοι, αν όχι κανένας, έχουν λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη.

Η κουλτούρα ατιμωρησίας εξαπλώνεται

Αρχικά, τα περιστατικά βίας περιορίζονταν σε ποινικές μονάδες με πρώην κρατούμενους. Όμως, σύμφωνα με τα δεδομένα της Verstka, η κουλτούρα ατιμωρησίας έχει πλέον εξαπλωθεί σε κανονικές στρατιωτικές μονάδες, νομιμοποιώντας τη βία σε όλο το μέτωπο.

Επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι το πρώτο εξάμηνο του 2025, η ρωσική στρατιωτική εισαγγελία δέχθηκε 29.000 αναφορές από στρατιώτες και οικογένειες, εκ των οποίων 12.000 αφορούσαν τιμωρίες από ανώτερους αξιωματικούς.

Πηγή μέσα στο γραφείο του εισαγγελέα αποκάλυψε ότι υπάρχει άτυπη απαγόρευση διερεύνησης υποθέσεων κατά διοικητών που υπηρετούν σε εμπόλεμες ζώνες.

Το Κρεμλίνο αρνείται, η πραγματικότητα διαψεύδει

Το Κρεμλίνο αρνείται κάθε κατηγορία περί εσωτερικής βίας και πειθαρχικών προβλημάτων, ισχυριζόμενο ότι τέτοια φαινόμενα είναι «διαδεδομένα στον ουκρανικό στρατό».

Ωστόσο, η έκθεση της Verstka και οι αποκαλύψεις της Daily Mail σκιαγραφούν μια σκληρή πραγματικότητα: ο φόβος, η βία και η αυθαιρεσία φαίνεται να έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας για χιλιάδες Ρώσους στρατιώτες που πολεμούν για τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία.