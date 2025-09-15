Ρωσία και Λευκορωσία στέλνουν «μήνυμα» στην Ευρώπη με επίδειξη στρατιωτικής ισχύος

«Μπαρούτι» μυρίζει η κατάσταση στη βορειοανατολική Ευρώπη καθώς Ρωσία και Λευκορωσία πραγματοποιούν στρατιωτικές ασκήσεις στο Μινσκ στέλνοντας έτσι ένα «μήνυμα» στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, οι δυο χώρες πραγματοποιούν τις ασκήσεις Zapad-2025 («Δύση 2025») οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε τέσσερα χρόνια. Το 2022 συμμετείχαν 200.000 στρατιώτες σε αντίθεση με τις φετινές στις οποίες οι αριθμοί είναι σαφώς μικρότεροι.

Τόσο η Μόσχα όσο και το Μινσκ υποστηρίζουν ότι οι ασκήσεις έχουν καθαρά αμυντικό χαρακτήρα, έχουν σχεδιαστεί για την ενίσχυση της ασφάλειας της Ρωσίας και της Λευκορωσίας και για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πιθανής εξωτερικής απειλής.

Σύμφωνα με το BBC, τη φετινή άσκηση παρακολούθησαν εκπρόσωποι 23 κρατών, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Τουρκίας και της Ουγγαρίας. «Θεωρούμε ότι η άσκηση είναι πρωτοφανής ως προς τη διαφάνειά της», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο πεδίο άσκησης ο Υποστράτηγος Βαλέρι Ρεβένκο, βοηθός του υπουργού Άμυνας της Λευκορωσίας. «Δεν απειλούμε κανέναν. Είμαστε υπέρ του εποικοδομητικού και ρεαλιστικού διαλόγου».

Επιφυλακτικός ο Τουσκ

Από την πλευρά του, ο ΠΟλωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ είχε χαρακτηρίσει τις ασκήσεις «Δύση 2025» «πολύ επιθετικές». Η Πολωνία έκλεισε τα σύνορά της με τη Λευκορωσία πριν από τις ασκήσεις, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Μινσκ.

Την περασμένη εβδομάδα η Πολωνία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι παραβίασε σκόπιμα τον εναέριο χώρο της με μια εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Το ΝΑΤΟ έστειλε μαχητικά αεροσκάφη για να καταρρίψει μερικά από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η Μόσχα απάντησε ισχυριζόμενη ότι «δεν είχε σχεδιάσει να επιτεθεί σε στόχους σε πολωνικό έδαφος».

Την Κυριακή 14/09, η Ρουμανία αποκάλυψε ότι ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε παραβιάσει και τον εναέριο χώρο της. Στην Ευρώπη υπάρχει εκτεταμένη ανησυχία ότι τέτοιες εισβολές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη δεν είναι τυχαίες αλλά μια ρωσική στρατηγική για να δοκιμάσει την ενότητα και την αποφασιστικότητα των Ευρωπαίων ηγετών και της συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Τόσο η Ρωσία όσο και η Λευκορωσία έχουν καταβάλει πρόσφατα προσπάθειες για να βελτιώσουν τους δεσμούς τους με την Ουάσιγκτον και να οικοδομήσουν στενότερες σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ.