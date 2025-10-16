Ρωσία: Κύματα «καταπίνουν» διασωστικό όχημα - Βίντεο καταγράφει την προσπάθεια για να φτάσει στην ακτή

Στο μεγαλύτερο από τα νότια νησιά Κουρίλες, το Ιτουρούπ, καταγράφηκαν συγκλονιστικές στιγμές κοντά στους Λευκούς Βράχους, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τοπόσημα του νησιού που ανήκει στη Ρωσία. Ένα διασωστικό όχημα, που βρισκόταν σε περιπολία κατά μήκος της παραλίας, βρέθηκε ξαφνικά να δίνει «μάχη» με τα κύματα, λίγα δευτερόλεπτα μετά από μια έντονη καταιγίδα.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται καθαρά το όχημα να προσπαθεί να διασχίσει την αμμουδιά από τη μία παραλία στην άλλη, όταν ξαφνικά τα κύματα το παρασύρουν και το κάνουν να επιπλεύσει για λίγο, προκαλώντας τρόμο στους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά.

«Επιπλέει» φωνάζουν. Μετά από λίγα δραματικά δευτερόλεπτα, το όχημα καταφέρνει να επανέλθει στην ακτή. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο είναι ειδικά σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για τέτοιες καταστάσεις, σε αντίθεση με το συμβατικό όχημα που σίγουρα δεν θα είχε την ίδια τύχη.

Η διαμάχη Ρωσίας-Ιαπωνίας για τις Κουρίλες νήσους

Οι Κουρίλες νήσοι είναι μια αλυσίδα 56 νησιών, τα οποία εκτείνονται από την ρωσική χερσόνησο της Καμτσάτκα έως και το νησί της Ιαπωνίας, Hokkaido. Όλα τα νησιά υπόκεινται στην ρωσική δικαιοδοσία. Ωστόσο, 4 από αυτά-Shikotan, Kunashiri, Etorofu και τα νησάκια Habomai-αποτελούν το μήλον της έριδος ανάμεσα στην Ρωσία και την Ιαπωνία για πάνω από τρεις αιώνες.

Η νήσος Σαχαλίνη κατοικήθηκε αρχικά από Ιάπωνες αλιείς. Το 1853 έφθασαν οι πρώτοι Ρώσοι που κατοίκησαν το βόρειο τμήμα της με συνέπεια το 1855 η νήσος να μοιραστεί μεταξύ Ρωσίας και Ιαπωνίας. Το 1875 η Ρωσία κατέλαβε ολόκληρη τη νήσο ανταλλάσσοντάς την με τις Κουρίλες νήσους.

Μετά το Ρωσοϊαπωνικό πόλεμο και τη συνθήκη Πόρτσμουθ (1905) η Ιαπωνία έλαβε το νότιο τμήμα της το οποίο και ονόμασε Καραφούτο. Το 1918 μετά τη Ρωσική Επανάσταση οι Ιάπωνες ανακατέλαβαν ολόκληρη τη νήσο από την οποία όμως αποχώρησαν το 1924, ενώ τον επόμενο χρόνο εκδιώχθηκαν οι Λευκορώσοι από το βόρειο τμήμα της.

Το 1945 η Σοβιετική Ένωση με τη λήξη του Β’ Π.Π. επανέκτησε το νότιο τμήμα της μαζί με τις Κουρίλες νήσους και οι Ιάπωνες εκδιώχθηκαν οριστικά από τη περιοχή, αν και η Ιαπωνία εξακολουθεί μέχρι σήμερα να διεκδικεί τέσσερα νησιά από τις Κουρίλες.

Σύμφωνα με την απογραφή του 2002, η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι ρώσικής καταγωγής (84,3%). Ακολουθούν οι Κορεάτες (5,4%) και οι Ουκρανοί (4%).

Δείτε το βίντεο: