Ρωσία: Λούνα παρκ βάφτισε νέο παιχνίδι «Όρεσνικ», όπως τους πυραύλους στον πόλεμο στην Ουκρανία

Ένα ρωσικό λούνα παρκ στην Αγία Πετρούπολη εγκαινίασε το νέο του ψυχαγωγικό παιχνίδι βαφτίζοντάς το «Ορέσνικ», όνομα που εμπνεύστηκε από τον υπερηχητικό πύραυλο με δυνατότητα πυρηνικής μεταφοράς, ο οποίος έχει συνδεθεί με τη ρωσική στρατιωτική παρουσία στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Το αξιοθέατο, που έχει τη μορφή πυραύλου, ανεβάζει τους επισκέπτες σε πολύ μεγάλο ύψος και τους κατεβάζει απότομα, προκαλώντας έντονες αισθήσεις «ελεύθερης πτώσης» και αναταράξεις στο στομάχι.

Όπως μεταδίδει το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Reuters, η επιλογή του ονόματος προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις μεταξύ των επισκεπτών. Ορισμένοι τη χαρακτήρισαν ακατάλληλη για παιδικό ή οικογενειακό παιχνίδι, υποστηρίζοντας ότι ένα πιο απλό όνομα, όπως «Πύραυλος», θα ήταν πιο ταιριαστό. «Δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει με τον Ορέσνικ», ανέφερε χαρακτηριστικά μία επισκέπτρια, εκφράζοντας απορία για την επιλογή.

Ένας άλλος σημείωσε ότι ένα παιδικό ή οικογενειακό αξιοθέατο θα έπρεπε να φέρει πιο ουδέτερη ονομασία, αποφεύγοντας αναφορές σε στρατιωτικά συστήματα.

Ρωσικό λούνα παρκ βάφτισε «Ορέσνικ» νέο παιχνίδι αδρεναλίνης / Reuters

Το «Oreshnik» είναι ρωσικό οπλικό σύστημα με εκτιμώμενο βεληνεκές άνω των 5.000 χιλιομέτρων. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναχαιτιστεί, ενώ δυτικοί αναλυτές έχουν αμφισβητήσει αυτόν τον ισχυρισμό.

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος έχει αναφέρει ότι το σύστημα δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη σε πραγματικές συνθήκες μάχης στην Ουκρανία, αλλά έχει υποβληθεί σε δοκιμές για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής επιχειρησιακής χρήσης.