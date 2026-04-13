Ρωσία: Μοντέλο του OnlyFans αντιμέτωπη με κατηγορίες για «προσβολή θρησκευτικών συναισθημάτων»

Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται μια 27χρονη εργαζόμενη σε μπαρ και μοντέλο του OnlyFans στη Ρωσία, μετά τη δημοσίευση βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να χρησιμοποιεί πασχαλινό γλυκό για την κατασκευή ναργιλέ.

Η νεαρή, με το όνομα Κσένια, δημιούργησε ναργιλέ χρησιμοποιώντας πασχαλινό κέικ και ανάρτησε σχετικό βίντεο, το οποίο συνόδευσε με σχόλιο που προκάλεσε αντιδράσεις: «Ακόμη και ο Χριστός θα ανασταινόταν για αυτό».

Η κίνηση προκάλεσε έντονη κατακραυγή, καθώς το συγκεκριμένο πασχαλινό γλυκό θεωρείται ιδιαίτερα συμβολικό για τους πιστούς της Ρωσία και συνδέεται με τη γιορτή της Ανάστασης στην Ορθόδοξη παράδοση.

Η 27χρονη συνελήφθη και οδηγήθηκε για ανάκριση, ενώ στη συνέχεια καταγράφηκε και βίντεο συγγνώμης, στο οποίο δηλώνει ότι μετανιώνει για την «απερίσκεπτη πράξη» της.

Modelka OnlyFans stanie przed sądem za sziszę z wielkanocnej babki: wszczęto przeciwko niej postępowanie karne za obrazę uczuć religijnych.

Pracownica moskiewskiego baru i modelka OnlyFans Ksenia, zrobiła sziszę z babki wielkanocnej i opublikowała wideo z podpisem: „Nawet… https://t.co/pilmH5kT9a pic.twitter.com/niM52mtDM4 — NEXTA Polska (@nexta_polska) April 13, 2026

Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία βάσει του άρθρου 148 του ρωσικού Ποινικού Κώδικα, που αφορά προσβολή θρησκευτικών συναισθημάτων.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Ορθόδοξου Πάσχα, περιόδου κατά την οποία το παραδοσιακό πασχαλινό γλυκό αποτελεί βασικό στοιχείο του εορταστικού τραπεζιού και συμβολίζει την Ανάσταση και την ανανέωση για τις ορθόδοξες οικογένειες.