Ρωσία: Τουλάχιστον 7 νεκροί άμαχοι σε παραλία από χτύπημα ουκρανικού drone - Συγκλονιστικό βίντεο

Τουλάχιστον 7 είναι οι νεκροί άμαχοι, ανάμεσά τους και 3 παιδιά, μετά από έκρηξη ουκρανικού drone σε παραλία της Ρωσίας, σύμφωνα με αξιωματούχους της χώρας.

Σύμφωνα με το BBC, η επίθεση συνέβη στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, στην παραλία της Arkhipo-Osipovka, σε μια περιοχή που αποτελεί εδώ και καιρό αγαπημένο προορισμό για τους ρώσους παραθεριστές.

Όπως φαίνεται από τα βίντεο, το Drone πέφτει ξαφνικά πάνω στην παραλία ενώ υπάρχει πλήθος λουόμενων, με αποτέλεσμα μέχρι αυτή τη στιγμή να έχουν καταγραφεί 7 νεκροί και 40 σοβαρά τραυματίες. Στην παραλία επικράτησε πανικός και έσπευσαν αμέσως ασθενοφόρα, μεταφέροντας τουλάχιστον 21 ανθρώπους στο νοσοκομείο, ενώ 19 έλαβαν επί τόπου πρώτες βοήθειες.

Για την ώρα δεν είναι γνωστό αν το χτύπημα έγινε μετά από σκόπιμη στόχευση ή από αναχαίτιση του ουκρανικού drone, το οποίο πιθανά να στόχευε σε ρωσική ναυτική βάση που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 25 μιλίων (40 χλμ.), σύμφωνα με το BBC.

Υπενθυμίζεται πως το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί τα χτυπήματα με θύματα αμάχους εκατέρωθεν από τις επιθέσεις Ρωσίας - Ουκρανίας.