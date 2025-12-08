Ρωσίδα influencer έβαλε τον γιο της σε σακούλα και γελώντας ρούφηξε με σκούπα τον αέρα

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε το βίντεο που ανήρτησε στα social media η 36χρονη Ρωσίδα blogger, Άννα Σαπάρινα. Αφού έβαλε τον γιο της μέσα σε μια σακούλα, στη συνέχεια έβαλε σε λειτουργία τη σκούπα για να ρουφήξει τον αέρα από μέσα.



Το αγόρι για κάποια δευτερόλεπτα δεν αντέδρασε, ωστόσο όταν είδε ότι η μητέρα του δεν σταματούσε φώναξε «μαμά» με την 36χρονη να γελάει λέγοντας ότι «μπορείς και να σταματήσεις τελείως την παροχή οξυγόνου στη σακούλα».

😱A Russian mother filmed a dangerous experiment with her own child — and viewers were shocked



36-year-old Anna Saparina from Saratov runs a popular parenting blog, with some of her videos reaching millions of views.



She recently posted a video in which she puts her son into a… pic.twitter.com/H2c8e2NEXa — NEXTA (@nexta_tv) December 7, 2025

Η 36χρονη έχει ένα δημοφιλές blog για γονείς, με ορισμένα από τα βίντεο που αναρτά να φτάνουν τις εκατομμύρια προβολές.



Αυτή τη φορά, όμως, ήταν πολλοί αυτοί που την κατηγόρησαν για επικίνδυνα παιχνίδια με τη ζωή του γιου της ενώ οι τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες ζήτησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο στις συνθήκες ζωής της οικογένειας.