Ρωσίδα influencer έβαλε τον γιο της σε σακούλα και γελώντας ρούφηξε με σκούπα τον αέρα
Μετά την προβολή του βίντεο, οι τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες ζήτησαν να διενεργήσουν έλεγχο στις συνθήκες ζωής της οικογένειας.
Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε το βίντεο που ανήρτησε στα social media η 36χρονη Ρωσίδα blogger, Άννα Σαπάρινα. Αφού έβαλε τον γιο της μέσα σε μια σακούλα, στη συνέχεια έβαλε σε λειτουργία τη σκούπα για να ρουφήξει τον αέρα από μέσα.
Το αγόρι για κάποια δευτερόλεπτα δεν αντέδρασε, ωστόσο όταν είδε ότι η μητέρα του δεν σταματούσε φώναξε «μαμά» με την 36χρονη να γελάει λέγοντας ότι «μπορείς και να σταματήσεις τελείως την παροχή οξυγόνου στη σακούλα».
Η 36χρονη έχει ένα δημοφιλές blog για γονείς, με ορισμένα από τα βίντεο που αναρτά να φτάνουν τις εκατομμύρια προβολές.
Αυτή τη φορά, όμως, ήταν πολλοί αυτοί που την κατηγόρησαν για επικίνδυνα παιχνίδια με τη ζωή του γιου της ενώ οι τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες ζήτησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο στις συνθήκες ζωής της οικογένειας.