Ρωσικό αποτύπωμα στο drone που χτύπησε τη βάση στο Ακρωτήρι - Ερωτήματα για τον ρόλο της Μόσχας

Νέα δεδομένα για την επίθεση με καμικάζι drone εναντίον της βρετανικής στρατιωτικής βάσης στο Ακρωτήρι της Κύπρου φέρνει στο φως η βρετανική εφημερίδα Sunday Times, αποκαλύπτοντας ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος ήταν εξοπλισμένο με ρωσικό στρατιωτικό σύστημα πλοήγησης.



Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το drone έφερε το ρωσικής κατασκευής σύστημα πλοήγησης Kometa-B, ένα σύστημα ηλεκτρονικής καθοδήγησης που είχε εντοπιστεί για πρώτη φορά τον περασμένο Δεκέμβριο από την ουκρανική αεράμυνα σε επιχειρήσεις στο πεδίο του πολέμου.



Τα εξαρτήματα που ανακτήθηκαν από το κατεστραμμένο drone έχουν ήδη μεταφερθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ειδικοί τα εξετάζουν προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής προέλευση και το επιχειρησιακό δίκτυο που τα υποστηρίζει.

Πρώτη ένδειξη χρήσης ρωσικού εξοπλισμού στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η ανακάλυψη αυτή ενδέχεται να αποτελεί την πρώτη απτή ένδειξη ότι ρωσικός στρατιωτικός εξοπλισμός χρησιμοποιείται στο μέτωπο της σύγκρουσης που εμπλέκει το Ιράν.



Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονη ανησυχία στις δυτικές πρωτεύουσες, καθώς ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η Μόσχα διευρύνει την επιρροή και την επιχειρησιακή της παρουσία στη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο που η περιοχή βρίσκεται ήδη σε κατάσταση υψηλής έντασης.



Το δημοσίευμα έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες πληροφορίες που θέλουν τη Ρωσία να παρέχει πληροφορίες και επιχειρησιακή υποστήριξη στο Ιράν, βοηθώντας το να στοχεύσει αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή.



Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Μόσχα φέρεται να μεταβιβάζει δεδομένα για τις θέσεις αμερικανικών πολεμικών πλοίων και στρατιωτικών αεροσκαφών.

«Η Ρωσία δεν είναι ουδέτερη»

Το κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Ρώσου πρεσβευτή στο Ηνωμένο Βασίλειο, Αντρέι Κέλιν, ο οποίος δήλωσε ότι η Ρωσία «δεν είναι ουδέτερη» στον πόλεμο.



Όπως είπε χαρακτηριστικά, η στάση της Μόσχας είναι «υποστηρικτική προς το Ιράν», μια δήλωση που ερμηνεύεται από δυτικούς διπλωμάτες ως σαφής ένδειξη πολιτικής και στρατηγικής ευθυγράμμισης.

Russian-made nav hardware found in kamikaze drone that hit RAF Akrotiri in Cyprus. Attack on March 1 linked to Iran-backed Hezbollah from Lebanon. This just keeps escalating. #BreakingNews #Cyprus #MiddleEast pic.twitter.com/M1cjXUZr9I — Powder Keg Daily (@PowderKegDaily) March 8, 2026

Προειδοποίηση από τον αρχηγό των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων

Από την πλευρά του, ο αρχηγός των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων Σερ Ρίτσαρντ Νάιτον δήλωσε ότι «δεν έχει καμία αμφιβολία» πως η Ρωσία παρέχει πληροφορίες στο Ιράν.



«Πρόκειται για έναν άξονα που πρέπει να αναγνωρίσουμε. Η συνεργασία μεταξύ Ιράν και Ρωσίας καθιστά τις δυνάμεις τους πιο ικανές και πιο επικίνδυνες. Για τον λόγο αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», σημείωσε.



Παράλληλα επιβεβαίωσε ότι η επίθεση κατά της βάσης στο Ακρωτήρι φαίνεται να ξεκίνησε από τον Λίβανο και να πραγματοποιήθηκε από ομάδα που συνδέεται με το Ιράν.



Σύμφωνα με Βρετανούς αναλυτές, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται η Χεζμπολάχ, η σιιτική οργάνωση που δρα στον Λίβανο και θεωρείται βασικός σύμμαχος της Τεχεράνης στην περιοχή.