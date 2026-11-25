Νωρίτερα από ό,τι περίμεναν οι τηλεθεατές φαίνεται πως θα επιστρέψει η Ζέτα Μακρυπούλια στο πλατό του «Ρουκ Ζουκ», καθώς ο ΑΝΤ1 σχεδιάζει να εντάξει το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι στο εορταστικό του πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Σκρομπόλα στο Zappit, η παρουσιάστρια αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα στις αρχές Δεκεμβρίου για δύο ξεχωριστά επεισόδια, τα οποία προγραμματίζεται να προβληθούν ανήμερα τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Αυτή τη φορά, μάλιστα, η μυθοπλασία του ΑΝΤ1 θα συναντήσει την ψυχαγωγία, αφού στις θέσεις των παικτών θα βρεθούν πρωταγωνιστές από τις σειρές «Κρίνο και Αγκάθι» και «Ντέρτι», οι οποίοι θα αφήσουν για λίγο στην άκρη τους τηλεοπτικούς τους ρόλους για να δοκιμαστούν στο παιχνίδι της Ζέτας Μακρυπούλια.

Η επιστροφή του «Ρουκ Ζουκ» το 2027

Τα δύο εορταστικά επεισόδια αναμένεται να αποτελέσουν τον προάγγελο της κανονικής επιστροφής του τηλεπαιχνιδιού, η οποία τοποθετείται χρονικά στις αρχές του 2027.

Έπειτα από εννέα συνεχόμενες τηλεοπτικές σεζόν και περισσότερα από 1.500 επεισόδια, το «Ρουκ Ζουκ» έκανε ένα διάλειμμα, με το μέλλον του να παραμένει για αρκετούς μήνες αβέβαιο.

Υπενθυμίζεται ότι στις 26 Ιουνίου η Ζέτα Μακρυπούλια είχε αποχαιρετήσει το τηλεοπτικό κοινό με ανάρτησή της στο Instagram, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής.

Μάλιστα, τον περασμένο Ιούλιο, σε συνέντευξή της στο περιοδικό InStyle, όταν είχε ερωτηθεί για τη συνέχιση του τηλεπαιχνιδιού, είχε απαντήσει χαρακτηριστικά: «Δεν έχω κάποια απάντηση ακόμη επίσημη».

Τα επόμενα τηλεοπτικά σχέδια της Ζέτας Μακρυπούλια

Το «Ρουκ Ζουκ», ωστόσο, δεν είναι το μοναδικό πρότζεκτ που βρίσκεται στον προγραμματισμό του ΑΝΤ1 για την παρουσιάστρια.

Στα σχέδια του σταθμού περιλαμβάνονται και νέα επεισόδια του «Moments», ενώ ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της παρουσίασης του «Dancing With the Stars», καθώς οι σχετικές συζητήσεις δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε οριστική συμφωνία.