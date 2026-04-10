Ρούλα Πατεράκη: «Συνεργάστηκα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη για να δω τον κίνδυνο»

Η Ρούλα Πατεράκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μίλησε για την πορεία της και την συνεργασία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη που την καθόρισε.

«Η Αλίκη είχε ένα πολύ μεγάλο προσόν. Όσο καιρό έκανες πρόβες με την Αλίκη, ήθελε, ως αδηφάγος, να καταπιεί όλο το θέατρο. Οπότε είχες μια τρομακτικά καλή εμπειρία. Είχες μπροστά σου μία λαμπρή ηθοποιό. Όταν θα ανέβαινε στη σκηνή, έπρεπε κατά κάποιον τρόπο να την προφυλάξεις, ώστε να έχει κάτι που θα την κάνει θελκτική στο κοινό της. Όφειλες να το έκανες για την Αλίκη αυτό. Είχε βαρεθεί τον εαυτό της να κάνει ακριβώς αυτό που ήξερε. Ήθελε να μην χάσει την έλξη με το κοινό της, αλλά να μπει και σε άλλα χωράφια. Το αισθανόταν πάρα πολύ. Είχε μεγαλώσει και νομίζω ότι ένιωθε ότι κάτι της έλειψε. Ήθελε μια εσωτερική ανανέωση, να σπάσει αυτή την κρούστα» εξομολογήθηκε.

«Η Αλίκη Βουγιουκλάκη με πήρε ένα τηλέφωνο και μου ζήτησε να συνεργαστούμε. Στην αρχή νόμιζα ότι κάποιος μου κάνει πλάκα. Αν δεν καταλάβαινα τη φωνή, θα έλεγα “κάποιος μου κάνει πλάκα”. Μετά κατάλαβα ότι ήταν ίδια. Στην αρχή δίσταζα, γιατί οι περισσότεροι έλεγαν ότι ήταν κάτι άλλο κι εγώ κάτι άλλο, ότι δεν θα ταιριάξουν τα χνώτα μας και ότι δεν έπρεπε να το κάνω. Εγώ όμως πήγα. Από περιέργεια και ενδιαφέρον. Αμέσως ταιριάξαμε. Είπα “γιατί όχι;” και το έκανα. Δεν λειτουργούσα πάντα έτσι στη ζωή μου. Αυτό με την Αλίκη το έκανα για να δω τον κίνδυνο» εξήγησε.