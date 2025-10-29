Ρούλα Πισπιρίγκου: Διαγνώστηκε με ερυθηματώδη λύκο -«Έχει χάσει πάνω από 30 κιλά» λέει η δικηγόρος της

Προβλήματα υγείας που απαιτούν τακτική ιατρική παρακολούθηση φαίνεται ότι αντιμετωπίζει η Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε δις ισόβια για τους θανάτους των δύο παιδιών της, της Μαλένας και της Ίριδας και εκκρεμεί η δίκη για τον θάνατο του τρίτου παιδιού της, της Τζωρτζίνας. Για την κατάσταση της υγείας της εντολέως της -που έχει προκαλέσει πληθώρα συζητήσεων- μίλησε η Βάσω Πανταζή.

Όπως αποκάλυψε η δικηγόρος της, η 36χρονη μητέρα από την Πάτρα έχει διαγνωστεί με ερυθηματώδη λύκο, μια σοβαρή αυτοάνοση νόσο που, σύμφωνα με τη συνήγορό της, παρουσιάζει εκφυλιστικές τάσεις και της προκαλεί έντονους πόνους στις αρθρώσεις και στα οστά. Παράλληλα η ίδια ίδια τόνισε ότι η πάθηση έχει επιβεβαιωθεί από δημόσιο νοσοκομείο και εξειδικευμένους γιατρούς, απορρίπτοντας τα σενάρια περί προσποίησης ασθένειας ενόψει του Εφετείου.

«Είναι ιατρικά διαπιστωμένο. Πρόκειται για ερυθηματώδη λύκο, ο οποίος, δυστυχώς, στην περίπτωση της Ρούλας Πισπιρίγκου, παρουσιάζει εκφυλιστικές τάσεις και της προκαλεί τρομερούς πόνους στις αρθρώσεις και στα κόκαλα» είπε αρχικά η κα. Πανταζή μιλώντας στον Alpha.

Και πρόσθεσε «Είμαι εδώ για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Επειδή έχει ακουστεί ότι μπορεί να το δημιουργεί η ίδια, με διάφορες δημοσιεύσεις και άρθρα που η ίδια και η υπεράσπισή της κατασκευάζουν ενόψει του Εφετείου. Έχει εξεταστεί από δημόσιο νοσοκομείο, από τον ρευματολόγο της και τον ειδικό ιατρό της. Το σωφρονιστικό σύστημα της Ελλάδας δεν είναι τιμωρητικό, δεν φυλακίζεται κάποιος για να αποβιώσει μέσα στη φυλακή».

«Ζητάμε ανθρώπινη αντιμετώπιση» λέει η δικηγόρος



Όπως έγινε γνωστό η Ρούλα Πισπιρίγκου μεταφέρεται κάθε Παρασκευή σε δημόσιο νοσοκομείο για εξετάσεις, καθώς στις φυλακές δεν υπάρχει η κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με την κα. Πανταζή να κάνει έκκληση προς την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών για «ανθρώπινη αντιμετώπιση» της πελάτισσάς της, δηλώνοντας πεπεισμένη για την αθωότητά της και εκφράζοντας την εκτίμηση ότι «θα υπάρξει ανατροπή στο Εφετείο».

«Έχει χάσει πάνω από 30 κιλά, αυτό είναι το λιγότερο. Πάσχει από πολύ έντονους πόνους. Κάθε Παρασκευή μεταφέρεται σε δημόσιο νοσοκομείο για εξετάσεις, γιατί στη φυλακή δεν υπάρχει η κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ζητώ από την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών να φερθεί σε αυτόν τον άνθρωπο ως άνθρωπο. Είμαι πεπεισμένη για την αθωότητά της και θα έχουμε ανατροπή στο Εφετείο» είπε κλείνοντας η δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις της: