Ρούλα Πισπιρίγκου: Υπέβαλε αίτημα να περάσει από επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας

Η Ρούλα Πισπιρίγκου υπέβαλε αίτημα να περάσει από επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) προκειμένου να διαπιστωθεί το ποσοστό αναπηρίας της, καθώς νοσεί από ερυθρηματώδη λύκο. Η δικηγόρος της, Βάσω Πανταζή, δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι η πελάτισσα της αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, έχοντας ακινησία και δυσκολίες στη σταθερότητα, με ημέρες που δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι.

«Η εικόνα της κυρίας Πισπιρίγκου αποδεικνύει ότι τα προβλήματα υγείας είναι πραγματικά και σοβαρά», τόνισε η δικηγόρος. Σημείωσε επίσης ότι, συνήθως, ποσοστό αναπηρίας 70% θεωρείται σημαντικό και μπορεί να οδηγήσει σε ενδεχόμενη αποφυλάκιση.

Η κ. Πανταζή πρόσθεσε ότι αναμένονται τα αποτελέσματα της επιτροπής, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες νομικές ενέργειες. Εφόσον το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο το κρίνει απαραίτητο, η κράτηση της Ρούλας Πισπιρίγκου μπορεί να συνεχιστεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με κατάλληλη θεραπεία. Παράλληλα, υπάρχει σκέψη για κατ’ οίκον έκτιση, ανάλογα με τις προβλέψεις για την υπόθεση της δίκης.

Σύμφωνα με την ίδια, η Ρούλα Πισπιρίγκου δεν επιδιώκει την αποφυλάκιση αλλά να μπορεί να υπερασπιστεί τη μνήμη των παιδιών της.