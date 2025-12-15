Ρούλα Σταματοπούλου ξεσπά για τις νταντάδες: «Δεν μου αρέσει να λένε το παιδί μου ''χαζούλη'' και ''σκατ@@λη''

Για την μητρότητα που έχει φέρει πληρότητα στη ζωή της, το ενδεχόμενο να αποκτήσει και άλλο παιδί, αλλά και για τις νταντάδες μίλησε η Ρούλα Σταματοπούλου στην εκπομπή Happy Day.

«Απολαμβάνω την μητρότητα στο 100%. Δεν θα το ζούσα εάν τον έκανα μικρότερη, δεν υπήρχε περίπτωση. Τον χρόνο να γύρναγα πίσω, πάλι το ίδιο θα έκανα. Κι ας ταλαιπωρήθηκα. Δεν μου λείπει τίποτα. Πώς να στο πω; Δεν μου λείπει το έξω, τα ‘χω κάνει όλα. Αυτή τη στιγμή γεμίζω απ’ τον μικρό μου. Τέλος, είμαι εκεί. Δεν ήμουν ώριμη ρε παιδιά στα 30. Καταστροφή θα ήμουν.

Δεν σκέφτομαι για άλλο μωρό, ούτε καν. Δεν θα μπω στη διαδικασία της ταλαιπωρίας. Είμαι ευλογημένη με αυτό που μας έστειλε ο Θεός, μέχρι εκεί. Νιώθω τρομερή ευλογία που το κατάφερα. Προσπαθούσα τρία χρόνια να μείνω έγκυος. Πάρα πολύ καιρό. Αλλά δεν το έβαλα κάτω, με τίποτα. Σε κάθε αποτυχία, πείσμωνα πιο πολύ. Και το ήθελα πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια» εξομολογήθηκε.

Η make up artist αναφέρθηκε όμως και στο ξέσπασμά της μέσα από το Tik Tok που αφορούσε την δυσκολία της να βρει νταντά για το παιδί της. «Εμείς δεν έχουμε βοήθεια, από κανέναν. Έκανα την ανάρτηση γιατί πραγματικά είχα αγανακτήσει. Η συγκεκριμένη δουλειά είναι λειτούργημα. Έχεις να κάνεις με αθώες ψυχές. Δε μου αρέσει να λένε το παιδί μου χαζούλη και σκατούλη. Ίσως είμαι υπερβολική, ναι καλά κάνω και είμαι υπερβολική. Δεν μετάνιωσα για κανέναν λόγο».