Ρουμανία-Ελλάδα 73-66: Έχασε μέσα από τα χέρια της το «θρίλερ» και τώρα... Πορτογαλία

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, για 35 λεπτά είχε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης, ωστόσο σε ένα καταστροφικό τελευταίο μέρος, δέχθηκε σερί πόντων, έχασε πολλά σουτ και γνώρισε την ήττα με σκορ . Σε μια τέταρτη περίοδο όπου το επιμέρους σκορ ήταν 22-8 υπέρ των Ρουμάνων. Η «Γαλανόλευκη» είχε 4 παίκτες με διψύφιο αριθμό πόντων στην επίθεση και αυτοί ήταν, ο Παπανικολάου(10π. και 10 ριμπάουντ), ο Λαρεντζάκης(16π.), ο Μήτρου Λονγκ(12π.), και ο Χαραλαμπόπουλος(13π.)

Κορυφαίος στο παιχνίδι για τους νικητές ο Ντάρον Ράσελ, ο οποίος σταμάτησε στους 20 πόντους..

Η Εθνική μας δεν κινδυνεύει σχετικά με τη πρόκριση, απλώς κυνηγούσε το απόλυτο και τώρα περιμένει στην Ελλάδα τη Πορτογαλία, Κυριακή 5 Ιουλίου, στις 19:30 στη «Sunel Arena», για να αυξήσει το ρεκόρ της.

Η εξέλιξη του αγώνα

«Μουδιασμένες» μπήκαν και οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα, καθώς στα πρώτα 4' του παιχνιδιού το σκορ ήταν 8-5 υπέρ των Ρουμάνων και την Εθνική μας να έχει πόντους μόνο από τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Με σημαντική βοήθεια από τον πάγκο, των Χαραλαμπόπουλο και Μήτρου-Λονγκ η Ελλάδα έκλεισε το δεκάλεπτο μπροστά με 18-16.

Σε ένα δεύτερο δεκάλεπτο που μίλησαν τα σερί, καμία ομάδα δε μπόρεσε να πάρει διαφορά, αλλά την Εθνική μας να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 38-35. Έξαλλος ο Βασίλης Σπανούλης με την άμυνα των αθλητών μας.

Πιο αποφασισμένη μπήκε η γαλανόλευκη στο τρίτο δεκάλεπτο, με τρομερή κυκλοφορία της μπάλας και με μεγάλα σουτ των Τολιόπουλο, Παπανικολάου και Λαρεντζάκη πήρε διαφορά 14 πόντων, αλλά έχασε τη μισή από τα τρίποντα του Ράσελ και πήγε στο τελευταίο δεκάλεπτο στο +7 (51-58).

Παρότι μπήκε «αφεντικό» στο 4ο δεκάλεπτο η Εθνική, το φινάλε έγινε θρίλερ με τους Ρουμάνους να βάζουν τα μεγάλα σουτ και με «μπροστάρη» τον Ράσελ, να βάζουν τους διεθνείς μας 3 πόντους κάτω ενάμιση λεπτό πριν τη λήξη.

Εκεί αν και οι Έλληνες προσπάθησαν, αλλά τα μεγάλα σουτ δεν μπήκαν και οι Ρουμάνοι πήραν μία πολύτιμη νίκη με τελικό σκορ 73-66.

Τα δεκάλεπτα: (16-18),(19-20),(16-20),(22-8)