Ρουμελιώτη: Η υιοθεσία που δεν προχώρησε - «Απομάκρυναν το παιδί γιατί είχε βεβαρημένη υγεία»

Η Κατερίνα Καινούργιου φιλοξένησε στην εκπομπή της την Ευδοκία Ρουμελιώτη και τον Γιώργο Κριθάρα και μίλησαν για πολλά και ενδιαφέροντα.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην σχέση με την μητέρα της και τον πατριό της. «Είμαι ένα παιδί που με τη μαμά μου είχαμε απίστευτη σχέση και επίσης είχα έναν πατριό υπέροχο που δεν τον ξεχώριζα από μπαμπά μου. Γι' αυτό και πιστεύω ότι γονιός δεν είναι αυτός που γεννάει ένα παιδί αλλά αυτός που ξέρει πώς θα το μεγαλώσει. Νιώθω ότι θέλω να πάω πίσω σε αυτήν την ηλικία...» εξομολογήθηκε.

Μιλώντας για το παιδί που είχε με αναδοχή για τριάμιση χρόνια, εξήγησε γιατί η υιοθεσία δεν προχώρησε: «Το παιδί αυτό τώρα βρίσκεται κάπου... το μεγαλώνει μια γυναίκα μόνη της. Εγώ με τον άνδρα μου δεν είχαμε επιλογή με αυτό το παιδί. Είχαμε ήδη τρία παιδιά με τον άντρα μου και ήθελα να κάνω και άλλο παιδί εγώ. Απλώς το παιδάκι αυτό βρέθηκε με έναν τρόπο στη ζωή μας και ήταν σαν να μην είχαμε άλλη επιλογή. Ή θα το κρατάγαμε για να ζήσει ή θα έπρεπε να πάει σε κάποιο ίδρυμα και να φύγει. Δεν υπήρχε τρίτη λύση.

Θεωρούσαν ότι -επειδή ήταν ένα παιδάκι με βεβαρημένη υγεία και ήταν συνομήλικος με τον γιο που μου πήγαινε στο σχολείο- έπρεπε να το απομακρύνουν... Παρ' όλα αυτά συνεχίζω να λέω ότι αν ένας άνθρωπος πάνω στη γη αφήσει ένα αποτύπωμα είναι αυτός που υιοθετεί ένα παιδί και γίνεται ανάδοχος, είναι τεράστιο αυτό».