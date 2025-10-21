Ρουμελιώτη: Όταν υποδύθηκα gay άτομο στην Πολυκατοικία το κανάλι δέχτηκε πιέσεις να μειώσει τον ρόλο

Την Ευδοκία Ρουμελιώτη συνάντησαν οι κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών και της ζήτησαν να σχολιάσει τον ίντερσεξ χαρακτήρα στις πολυσυζητημένη σειρά «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη.

«Ήταν πολύ θετικό που ο Γιώργος Καπουτζίδης συμπεριέλαβε έναν ίντερσεξ χαρακτήρα στη σειρά. Νομίζω ότι τέτοιες κινήσεις πρέπει να γίνονται, πρέπει να μιλάμε για αυτά τα θέματα και οι άνθρωποι πρέπει να έχουν την ελευθερία να εκφράζονται» είπε η ηθοποιός.

Με αφορμή τον χαρακτήρα της ''θείας Σταματίνας'' η Ευδοκία Ρουμελιώτη θυμήθηκε τις αντιδράσεις που είχαν προκληθεί όταν η ίδια υποδύθηκε ένα gay άτομο στην επιτυχημένη σειρά «Η Πολυκατοικία». «Ήταν πολύ δύσκολο. Θυμάμαι όταν υποδύθηκα το gay άτομο στην "Πολυκατοικία", το κανάλι δέχτηκε πιέσεις να μειώσει τον ρόλο μου, γιατί τότε είχα κάνει το «Θα βρεις τον δάσκαλό σου» και με είχαν συνδέσει με ένα κορίτσι εντελώς διαφορετικό» εξομολογήθηκε.

Ο δημιουργός της σειράς «Σέρρες» Γιώργος Καπουτζίδης, δήλωσε πρόσφατα για τον ίντερσεξ χαρακτήρα που δημιούργησε: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό το επεισόδιο, χαίρομαι πάρα πολύ που λέγεται αυτή η ιστορία. Το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Θα είναι από τα πράγματα που θα είμαι πάντα πολύ χαρούμενος που θέλησα και τα έγραψα».