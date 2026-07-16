Βάγια Νέστορα: «Κάηκε επειδή η κόρη της ήταν υποψήφια» - Ομιλία Ρούμπιο για την πολιτική τρομοκρατία

Στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατά την ομιλία του στην υπουργική διάσκεψη που διοργάνωσε το State Department με θέμα την αντιμετώπιση της «αναζωπύρωσης της πολιτικής τρομοκρατίας».

Απευθυνόμενος στους πρέσβεις και τους εκπροσώπους των χωρών που συμμετείχαν στη διάσκεψη, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εξήγησε τους λόγους για τους οποίους πραγματοποιήθηκε η συνάντηση, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρόσφατη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη όπου έχασε τη ζωή της η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια.



«Ήρθατε εδώ – βρίσκεστε εδώ – επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κάηκε στο 80% του σώματός της στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε. Εκτελέστηκε απο μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια για αξίωμα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ μίλησε για «ακροαριστερή πολιτική τρομοκρατία» που «δεν είναι μια πρόσφατη», «δεν είναι μια μυθοπλασία που κατασκευάζεται από συντηρητικούς πολιτικούς».

Συνεχίζοντας είπε: «Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής, ήταν, στην πραγματικότητα, η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας. Κάθε ένας από τους φίλους μας εδώ από τα έθνη του Δυτικού Ημισφαιρίου θυμάται - θυμηθείτε τις δεκαετίες απαγωγών και βομβαρδισμών και δολοφονιών και εκτελέσεων, τον βίαιο τρόμο των Τουπαμάρος, των Μοντονέρος, των FARC, του ELN. Θυμάστε την απάνθρωπη αγριότητα του Φωτεινού Μονοπατιού του Περού, τους μαοϊκούς φανατικούς που έσφαξαν τα χωριά των χωριών του Περού, σκοτώνοντας έγκυες γυναίκες και νεογέννητα βρέφη με τσεκούρια και μαχαίρια. Θυμάστε τις δεκάδες χιλιάδες μαρξιστές αντάρτες που εκπαιδεύτηκαν να σκοτώνουν στα τρομοκρατικά στρατόπεδα του Κάστρο.

«Θυμάστε τη 17Ν»

»Όλοι εσείς εδώ από την Ευρώπη θυμάστε. Θυμάστε τις σφαγές με πολυβόλα των Ερυθρών Ταξιαρχιών της Ιταλίας, οι οποίες κράτησαν αιχμάλωτο τον πέντε φορές πρωθυπουργό για 55 ημέρες πριν τον υποβάλουν σε μια επαναστατική, λεγόμενη «λαϊκή δίκη» και τον εκτελέσουν το 1978. Θυμάστε την σχεδόν τριακονταετή εκστρατεία βομβιστικών επιθέσεων, απαγωγών και δολοφονιών της Φράξιας Κόκκινος Στρατός στη Γερμανία, δολοφονώντας δεκάδες και τραυματίζοντας εκατοντάδες άλλους. Θυμάστε την οργάνωση της 17ης Νοεμβρίου στην Ελλάδα, τους μαρξιστές εξτρεμιστές που τρομοκρατούσαν την Αθήνα για περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα, συμπεριλαμβανομένου, παρεμπιπτόντως, του πυροβολισμού και θανάτου του αρχηγού του σταθμού της CIA της χώρας μου έξω από το σπίτι του μπροστά στα μάτια της συζύγου του καθώς επέστρεφαν σπίτι από ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι.



»Και εδώ στην Αμερική θυμόμαστε. Θυμόμαστε την ίδια βασιλεία θανατηφόρου τρόμου, που δικαιολογούνταν από τα ίδια συνθήματα, υποκινούμενη από τις ίδιες κακές ιδέες. Θυμόμαστε το Weather Underground, που βομβάρδισε το Πεντάγωνο, που βομβάρδισε το Υπουργείο Εξωτερικών και βομβάρδισε το Καπιτώλιο. Θυμόμαστε τον Μαύρο Απελευθερωτικό Στρατό, που σκηνοθέτησε ένοπλες ληστείες και εκτέλεσε αστυνομικούς από κοντινή απόσταση. Θυμόμαστε τον Συμβιωτικό Απελευθερωτικό Στρατό, που πυροβόλησε μέχρι θανάτου έναν διευθυντή δημόσιου σχολείου με σφαίρες με κούφια μύτη γεμάτες με κυάνιο. Σε μια περίοδο 18 μηνών μεταξύ 1971 και 1972, το FBI κατέγραψε περίπου 2.500 βομβιστικές επιθέσεις σε αμερικανικό έδαφος, με ρυθμό σχεδόν πέντε την ημέρα. Το συντριπτικό μερίδιο αυτής της βίας προήλθε από αριστερούς εξτρεμιστές. Μεταξύ 1970 και 1980, το 93% των τρομοκρατικών επιθέσεων στη Δύση προήλθε από την άκρα εξτρεμιστική αριστερά.



Αυτοί είναι αριθμοί που θα σοκάρουν τους περισσότερους Αμερικανούς σήμερα, επειδή μας έχουν μάθει να πιστεύουμε ότι αυτό το είδος πολιτικής βίας απλώς δεν υπάρχει ή υπερβάλλεται. Αλλά υπάρχει, και στην πραγματικότητα την υποτιμούμε, και τα έθνη μας φέρουν τα σημάδια που το αποδεικνύουν. Και σήμερα, αντιμετωπίζουμε ένα νέο κύμα αυτού του παλιού κακού. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, το μερίδιο των αριστερών τρομοκρατικών επιθέσεων και σχεδίων έχει αυξηθεί σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και δεκαετίες. Στη Γερμανία, η βία της άκρας αριστεράς έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 40% μόνο τον τελευταίο χρόνο. Στην Ελλάδα, περισσότερο από το 80% της ριζοσπαστικής βίας καθοδηγείται πλέον από ακροαριστερούς και αναρχικούς παράγοντες. Αυτά δεν είναι αφηρημένα στατιστικά στοιχεία».



Ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι η πολιτική τρομοκρατία αποτελεί μια αυξανόμενη απειλή για τις δημοκρατίες και τόνισε την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση φαινομένων πολιτικής βίας. Η διάσκεψη του State Department επικεντρώθηκε στην ανταλλαγή πληροφοριών και στη διαμόρφωση κοινής στρατηγικής μεταξύ των χωρών για την αντιμετώπιση της νέας αυτής απειλής.