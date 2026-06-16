Ρούμπιο και Ράτκλιφ: «Το Ιράν δεν θα κάνει τις υποχωρήσεις που ζητά η Ουάσιγκτον μετά τη συμφωνία»

Η συμφωνία-πλαίσιο που υπεγράφη ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν μπορεί να έβαλε προσωρινά τέλος στην κρίση και να άνοιξε τον δρόμο για έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων, όμως στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης φαίνεται να υπάρχει έντονος σκεπτικισμός για το τι θα ακολουθήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ουάσιγκτον, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA) Τζον Ράτκλιφ εκφράζουν σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσο η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να προχωρήσει στις ουσιαστικές παραχωρήσεις που ζητούν οι ΗΠΑ στο πυρηνικό πρόγραμμα. Και οι δύο θεωρούν ότι το Ιράν ενδέχεται να επιχειρήσει να αποκομίσει τα οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη της συμφωνίας χωρίς να εγκαταλείψει βασικά στοιχεία των πυρηνικών του δυνατοτήτων.

Η ανησυχία αυτή δεν είναι θεωρητική. Το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη προβλέπει μια μεταβατική περίοδο περίπου δύο μηνών, κατά την οποία οι δύο πλευρές θα επιχειρήσουν να μετατρέψουν τη συμφωνία-πλαίσιο σε πλήρη και δεσμευτική συμφωνία.

Ωστόσο, τα πιο δύσκολα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά: η τύχη του εμπλουτισμένου ουρανίου, το καθεστώς των διεθνών επιθεωρήσεων, οι υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις και το εύρος της άρσης των κυρώσεων.

Υποψίες ότι το Ιράν κερδίζει απλά χρόνο

Για τον Ρούμπιο και τον Ράτκλιφ, το βασικό ερώτημα είναι αν η ιρανική ηγεσία θα δεχθεί τελικά να περιορίσει ουσιαστικά το πυρηνικό της πρόγραμμα ή αν θα επιχειρήσει να κερδίσει χρόνο και πολιτικά ανταλλάγματα. Η εκτίμηση αρκετών αξιωματούχων ασφαλείας είναι ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να θεωρεί το πυρηνικό της πρόγραμμα στρατηγικό εργαλείο αποτροπής και διαπραγματευτικής ισχύος, κάτι που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε πλήρη υποχώρηση.

Την ίδια στιγμή, οι δημόσιες τοποθετήσεις από την ιρανική πλευρά ενισχύουν τις αμφιβολίες. Ιρανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι η συμφωνία δεν συνεπάγεται εγκατάλειψη του πυρηνικού προγράμματος και ότι η χώρα δεν πρόκειται να αποδεχθεί όρους που θα θεωρηθούν ταπεινωτικοί ή θα περιορίζουν μόνιμα τις δυνατότητές της. Αυτό εξηγεί γιατί, παρά το θετικό κλίμα που επικρατεί μετά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαισίου, η πραγματική διαπραγμάτευση ξεκινά τώρα.

Από τη μία πλευρά βρίσκονται όσοι θεωρούν ότι η συμφωνία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική διέξοδο μετά από μήνες έντασης και στρατιωτικών συγκρούσεων. Από την άλλη, στελέχη όπως ο Ρούμπιο και ο Ράτκλιφ φοβούνται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να προσφέρουν σημαντική οικονομική ανακούφιση και άρση κυρώσεων χωρίς να εξασφαλίσουν αντίστοιχες και μόνιμες παραχωρήσεις από την Τεχεράνη.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποδειχθεί καθοριστικό. Η επιτυχία ή η αποτυχία της συμφωνίας δεν θα κριθεί από τις υπογραφές, αλλά από το αν το Ιράν θα αποδεχθεί τελικά τις δεσμεύσεις που ζητά η Ουάσιγκτον. Και αυτό είναι ακριβώς το σημείο στο οποίο ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Τζον Ράτκλιφ εμφανίζονται σήμερα περισσότερο δύσπιστοι από οποιονδήποτε άλλον μέσα στην αμερικανική κυβέρνηση.