Ρούμπιο: «Μπλόκο» στην χορήγηση βίζας για όσους «πανηγυρίζουν» για τη δολοφονία Κερκ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποφάσισε να αρνείται την χορήγηση βίζας σε άτομα που «πανηγυρίζουν» για τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο ανώτατος διπλωμάτης των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν έχουν ήδη ανακληθεί βίζες, αλλά είπε ότι αναμένει να ανακληθούν ορισμένες. «Είμαι σίγουρος ότι θα ανακληθούν κάποιες», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει από το Ισραήλ νωρίς την Τρίτη, τοπική ώρα. «Δεν λείπουν οι ηλίθιοι σε όλο τον κόσμο που έχουν αποφασίσει ότι είναι καλή ιδέα να δολοφονήσουν κάποιον». «Παρεμπιπτόντως, είναι κακό που υπάρχουν Αμερικανοί πολίτες που σκέφτονται έτσι», πρόσθεσε.

Ρούμπιο: «Δεν σε θέλουμε στη χώρα»

Ο Ρούμπιο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις βίζες που έχουν ακυρωθεί, τον τρόπο με τον οποίο το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποφάσισε ότι οι άνθρωποι «γιορτάζουν» τον θάνατο του Κερκ, ή την αρχή βάσει της οποίας ακυρώθηκαν.

Ο Ρούμπιο ισχυρίστηκε ότι «δεν πρόκειται μόνο για τον Τσάρλι Κερκ», σύμφωνα με όσα μεταδίδει το CNN.

«Αν είσαι αλλοδαπός και γιορτάζεις τη δολοφονία κάποιου που μιλούσε κάπου, εννοώ, δεν σε θέλουμε στη χώρα», είπε. «Γιατί να θέλουμε να δώσουμε βίζα σε κάποιον που θεωρεί καλό το γεγονός ότι κάποιος δολοφονήθηκε σε δημόσιο χώρο; Για μένα αυτό είναι απλή κοινή λογική».