LIFE Showbiz

Ρουρκ: Ζητά συγγνώμη από την πρώην σύζυγό του Κάρε Ότις, 30 χρόνια μετά τον χωρισμό «Ήμουν ανόητος»

Το ειδύλλιό τους ήταν φλογερό, όμως η σχέση τους ήταν γεμάτη σκαμπανεβάσματα.

(Photo by Triumph Releasing Corporation/Getty Images)
(Photo by Triumph Releasing Corporation/Getty Images)
Φωτεινή Λασπά avatar
Φωτεινή Λασπά

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Για το επώδυνο διαζύγιό του από την Κάρε Ότις μίλησε ο Μίκι Ρουρκ σχεδόν 30 χρόνια μετά τον χωρισμό τους και ζήτησε συγγνώμη για την ταραχώδη σχέση τους. 

Ο 73χρονος ηθοποιός του «Angel Heart» που ήταν παντρεμένος με το 57χρονο σήμερα μοντέλο της Vogue έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram και σχολίασε: «Λάθος κορίτσι, δεν φταίει αυτή, όλα δικά μου λάθη. Ήμουν ανόητος για τόσα χρόνια, καθόλου δικό της λάθος. Απλώς έκανα ένα τυφλό, τρομερό λάθος, μετανιώνω πολύ, δεν φταίει αυτή, όλα δικά μου λάθη».

Ο γάμος τους είχε πολλά σκαμπανεβάσματα, με τον Ρουρκ να συλλαμβάνεται το 1994 για συζυγική κακοποίηση. Μάλιστα η Ότις πυροβολήθηκε επίσης στο στήθος αφότου το όπλο του Ρουρκ, το οποίο κουβαλούσε για ασφάλεια, εκπυρσοκρότησε κατά λάθος στην τσάντα της. Η σφαίρα την βρήκε μόλις πέντε εκατοστά από την καρδιά της. «Βγήκε από τον ώμο μου. Ήμουν πραγματικά απίστευτα τυχερή που δεν χτύπησε κανένα κόκκαλο» αποκάλυψε στο βιβλίο της του 2011 με τίτλο «Ομορφιά, Διαταραγμένη: Απομνημονεύματα».

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