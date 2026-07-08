Ρούτε για F-35 και S-400: «Είναι θέμα ΗΠΑ-Τουρκίας» - Απέφυγε να σχολιάσει τα ελληνοτουρκικά

Η πώληση των F35 στην Τουρκία είναι θέμα μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας, επισήμανε ο Μαρκ Ρούτε ενώ απέφυγε να σχολιάσει το casus belli.

Το ΝΑΤΟ εξέρχεται από τη Σύνοδο Κορυφής πιο ισχυρό και πιο ενωμένο από ποτέ, υποστήριξε ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, κατά τη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

«Το ΝΑΤΟ είναι ισχυρότερο από ποτέ. Η σχέση μεταξύ των συμμάχων είναι πολύ ισχυρή», δήλωσε ο Ρούτε, επισημαίνοντας ότι είχε πάντοτε την πεποίθηση πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρά την κριτική που είχε ασκήσει στο παρελθόν στη Συμμαχία, παρέμενε πλήρως προσηλωμένος στο ΝΑΤΟ.

«Το ΝΑΤΟ είναι πιο ενωμένο από ποτέ», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

«Είναι θέμα μεταξύ των ΗΠΑ και της Τουρκίας»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η απάντησή του στο ερώτημα για το μέλλον της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και το ζήτημα της διατήρησης των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400, μετά τις πληροφορίες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται θετικός στην επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα.

O Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, όταν ρωτήθηκε για τις απειλές που αντιμετωπίζει η Ελλάδα από την Τουρκία, απέφυγε και πάλι να λάβει θέση, απαντώντας λακωνικά: «Δεν θα σχολιάσω τη σχέση μεταξύ των δύο χωρών».

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ απέφυγε να τοποθετηθεί, τονίζοντας ότι «αυτό είναι θέμα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας. Είναι ζήτημα που αφορά αποκλειστικά τις δύο χώρες και δεν θέλω να το σχολιάσω».

Αναφερόμενος στην Ουκρανία, ο Ρούτε δήλωσε ότι και οι 32 σύμμαχοι συμφώνησαν να συνεχίσουν την υποστήριξή τους προς το Κίεβο, ενώ ανακοίνωσε ότι η επόμενη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ θα φιλοξενηθεί στην Αλβανία.