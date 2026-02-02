Ρουβίκωνας: Ήθελε να «χτυπήσει» τη «Βιολάντα» και τελικά έσπασε λάθος γραφεία

Λάθος στόχο «χτύπησε», όπως όλα δείχνουν, ο Ρουβίκωνας στο Μενίδι. Σύμφωνα με ανάρτησή του, τα ξημερώματα της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου, πραγματοποίησε επίθεση στα κεντρικά γραφεία της «Βιολάντα».



Ωστόσο, φαίνεται πως τα μέλη της αναρχικής συλλογικότητας επιτέθηκαν από λάθος στην εταιρεία, τα γραφεία της οποίας βρίσκονται μπροστά από αυτά της μπισκοτοβιομηχανίας.



Όπως αναφέρει ο ΑΝΤ1, τα δύο κτίρια βρίσκονται το ένα πίσω από το άλλο. Τα μέλη του Ρουβίκωνα, λοιπόν, χρησιμοποίησαν μια κουβέρτα για να σκεπάσουν τα αιχμηρά κάγκελα της περίφραξης, πήδηξαν στο προαύλιο και έσπασαν με βαριοπούλες τα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται μπροστά από αυτά της «Βιολάντα».

Η ανάρτηση του Ρουβίκωνα

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του ο Ρουβίκωνας ανέφερε ότι πραγματοποίησε επίθεση στη «Βιολάντα» για τον θάνατο των πέντε εργατριών από την έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα.