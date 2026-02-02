Ρουβίκωνας: Εμείς τα λάθη μας τα πληρώνουμε - Η εταιρεία που χτυπήθηκε θα αποζημιωθεί

Με ανάρτησή του, ο Ρουβίκωνας ομολογεί ότι έκανε λάθος όταν στην προσπάθειά του να επιτεθεί στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα», προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε γειτονική εταιρεία.

«Η εταιρεία, θα αποζημιωθεί για τις υλικές ζημιές της», αναφέρει ενώ τα μέλη της αναρχικής ομάδας σημειώνουν πως «τα λάθη μας τα πληρώνουμε».



«Αυτή τη φορά, ανάμεσα σε δεκάδες τέτοιες δράσεις υψηλού συμβολισμού του Ρουβίκωνα, αλλά και ρίσκου, έγινε λάθος. Υπήρξε λάθος αποδέκτης. Τα γράφεια της Βιολάντα στις Αχαρνές όχι απλά γειτνιάζουν, αλλά εφάπτονται με κτίριο άλλης εταιρείας, το οποίο και χτυπήθηκε», γράφει η ανακοίνωση.

