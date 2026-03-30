Ροζ Φεγγάρι 2026: Η Πανσέληνος του Απριλίου που φέρνει την άνοιξη και «ορίζει» το Πάσχα

Είναι κάποια βράδια που ο ουρανός δεν είναι απλώς όμορφος - είναι μαγευτικός. Η Πανσέληνος του Απριλίου 2026, γνωστή ως Ροζ Φεγγάρι, η πανσέληνος του Απριλίου, είναι ένα από αυτά τα βράδια, στη διάρκεια των οποίων αξίζει να σηκώσουμε το βλέμμα ψηλά στον ουρανό και να απολαύσουμε το ξεχωριστό θέαμα. Να απολαύσουμε ένα φεγγάρι που κάθε χρόνο σηματοδοτεί κάτι βαθύτερο από ακόμη μία πανσέληνο. Σηματοδοτεί την οριστική επιστροφή της άνοιξης.

Το 2026, η κορύφωση της πανσελήνου έρχεται την 1η Απριλίου, όμως στην Ελλάδα η πιο εντυπωσιακή της εικόνα θα αποκαλυφθεί το βράδυ της 2ας Απριλίου, τη στιγμή που θα αναδύεται αργά πάνω από τον ορίζοντα. Εκείνη την ώρα, η Σελήνη μοιάζει σχεδόν υπερμεγέθης, βαμμένη σε θερμούς τόνους χρυσού και πορτοκαλί - ένα οπτικό φαινόμενο που κάνει ακόμη και τους πιο αδιάφορους να σηκώσουν το βλέμμα.



Και κάπου εδώ ξεκινά η ανατροπή: το «Ροζ Φεγγάρι» δεν είναι στην πραγματικότητα ροζ.



Γιατί το Ροζ Φεγγάρι δεν είναι ροζ



Η ονομασία του δεν έχει καμία σχέση με το χρώμα της Σελήνης, αλλά με τη γη. Προέρχεται από το αγριολούλουδο phlox subulata, γνωστό και ως «moss pink», που ανθίζει αυτή την εποχή στη Βόρεια Αμερική. Η πανσέληνος του Απριλίου συνέπιπτε με αυτό το κύμα ανθοφορίας, κι έτσι το όνομα πέρασε από τη φύση στον ουρανό - ένας ποιητικός τρόπος να αποτυπωθεί η αλλαγή της εποχής.



Όμως το συγκεκριμένο φεγγάρι δεν είναι μόνο συμβολικό. Έχει και έναν σχεδόν «διοικητικό» ρόλο στον χρόνο. Πρόκειται για την Πασχαλινή Πανσέληνο, εκείνη που χρησιμοποιείται για να καθοριστεί η ημερομηνία του Πάσχα. Όπως αναφέρει το Old Farmer’s Almanac, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, το Πάσχα τοποθετείται μετά την πρώτη πανσέληνο που ακολουθεί την εαρινή ισημερία - και αυτή είναι ακριβώς η στιγμή που κοιτάζουμε στον ουρανό στις αρχές Απριλίου.



Έτσι, ένα φυσικό φαινόμενο μετατρέπεται σε χρονικό ορόσημο, συνδέοντας την αστρονομία με τη θρησκεία και την καθημερινότητα.

Η καλύτερη στιγμή για να δείτε το Ροζ Φεγγάρι



Αν υπάρχει μια στιγμή που αξίζει να τη δει κανείς, δεν είναι όταν η Σελήνη βρίσκεται ψηλά, αλλά μόλις ανατέλλει. Τότε που ακουμπά τον ορίζοντα και φαίνεται μεγαλύτερη απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα.



Είναι το γνωστό φαινόμενο της «σεληνιακής ψευδαίσθησης», που σε συνδυασμό με τα σωματίδια της ατμόσφαιρας χαρίζει στο φεγγάρι εκείνη τη ζεστή, σχεδόν κινηματογραφική απόχρωση.



Γιατί είναι ξεχωριστό το Ροζ Φεγγάρι

Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η πανσέληνος έχει αποκτήσει τόσα διαφορετικά ονόματα μέσα στους αιώνες. Για τους λαούς της Βόρειας Αμερικής, ήταν το φεγγάρι που έλιωνε τους πάγους, που έκανε τα ποτάμια ξανά πλεύσιμα, που έφερνε πίσω τα πουλιά και αφύπνιζε τη γη.

Άλλοι το συνέδεαν με τα πρώτα βατράχια, με τη νέα βλάστηση ή με την επιστροφή των ψαριών στα ρηχά νερά. Όλα όμως είχαν κοινό παρονομαστή: την αρχή ενός κύκλου ζωής.



Ακόμη και η λαϊκή παράδοση τοποθετεί αυτή την περίοδο σε ένα ιδιαίτερο σημείο του χρόνου. Οι παλαιότεροι πίστευαν ότι η φάση μετά την πανσέληνο είναι η κατάλληλη για κλάδεμα, φύτευση και προετοιμασία της γης, σαν να «συνεργάζεται» το φεγγάρι με τον άνθρωπο σε έναν αόρατο ρυθμό.



Και αν το δούμε από μια άλλη σκοπιά, η σχέση μας με τη Σελήνη δεν είναι μόνο συμβολική ή πρακτική - είναι και ιστορική. Τον Απρίλιο του 1972, η αποστολή Apollo 16 άγγιξε την επιφάνειά της, με τους αστροναύτες John Young και Charles Duke να κινούνται σε έναν κόσμο που για χιλιάδες χρόνια παρατηρούσαμε μόνο από μακριά.



Το νόημα πίσω από το Ροζ Φεγγάρι



Το Ροζ Φεγγάρι δεν είναι εντυπωσιακό επειδή αλλάζει χρώμα. Είναι επειδή κουβαλά ένα ξεχωριστό νόημα.



Είναι το φεγγάρι που λέει ότι ο χειμώνας τελείωσε, ότι η φύση επιστρέφει, ότι ο χρόνος προχωρά - και ότι, για μια στιγμή, αρκεί να σηκώσεις το βλέμμα για να το καταλάβεις.