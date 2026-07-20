Ryanair για επιβάτη που «κρεμάστηκε» από παράθυρο: «Πολύ νωρίς» να συζητήσουμε για αποζημίωση

Καθησυχαστική εμφανίζεται η Ryanair λίγες ημέρες μετά το σοβαρό ατύχημα που συνέβη σε πτήση από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν της Γερμανίας, όταν ένας επιβάτης «κρεμάστηκε» από σπασμένο παράθυρο του αεροπλάνου με κίνδυνο να βρεθεί στο κενό.

Ο 60χρονος Σέρβος, Λιούμπισα Κάροβιτς, «ρουφήχτηκε» με το κεφάλι προς τα έξω, όταν μια βλάβη στον κινητήρα είχε ως αποτέλεσμα θραύσματα να σπάσουν το παράθυρο. Η σύζυγός του, Σβετλάνα Γκρκόβιτς, κράτησε τον 60χρονο από τα πόδια μαζί με τη βοήθεια δύο άλλων επιβατών και κατάφερε τελικά να τον σώσει.

«Η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας, βρίσκεται ενεργά σε επαφή με την οικογένεια από την ημέρα του περιστατικού», δήλωσε ο Νιλ Σόραχαν, οικονομικός διευθυντής (CFO) του ομίλου της Ryanair, σύμφωνα με τον Guardian.

«Το πλήρωμά μας έκανε φανταστική δουλειά και επέστρεψε το αεροσκάφος στη Θεσσαλονίκη. Όλοι, χωρίς εξαίρεση, αποβιβάστηκαν από το αεροσκάφος. Η αεροσυνοδός και οι πιλότοι έκαναν εξαιρετική δουλειά», ανέφερε ο Σόραχαν.

Δήλωσε ακόμα ότι είναι «πολύ νωρίς» για να συζητηθεί το αν η Ryanair θα πρέπει να αποζημιώσει το ζευγάρι, ενώ η αεροπορική εταιρεία αναμένει το αποτέλεσμα της έρευνας για το συμβάν.

🚨 COLD TERROR MID-AIR: Piece of engine shatters Ryanair window, passenger partially sucked out! ✈️💥



A holiday flight turned into an absolute living nightmare today (July 10, 2026) when Ryanair flight FR1879 from Greece to Germany suffered a catastrophic mid-air mechanical… pic.twitter.com/2WJNS5IQVy — ViralDecoder (@ViralDecoder) July 10, 2026

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ασφάλεια»

Την περασμένη εβδομάδα, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) δήλωσε ότι θα ηγηθεί της έρευνας για το περιστατικό στο αεροσκάφος Boeing 737 που εκμεταλλεύεται η θυγατρική της Ryanair, Malta Air.

«Χαιρετίζουμε τον διορισμό του NTSB», τόνισε ο Σόραχαν. «Θα πραγματοποιήσουν μια πλήρη, ανεξάρτητη έρευνα. Συμμετέχουμε πλήρως. Έχουμε ανθρώπους στο πεδίο που εμπλέκονται ενεργά παρέχοντας βοήθεια».

Τα σχόλιά του είναι τα πρώτα από πλευράς Ryanair σχετικά με το περιστατικό, με εξαίρεση μια σύντομη δήλωση της εταιρείας που εκδόθηκε αμέσως μετά το συμβάν.

Ο Νιλ Σόραχαν υπογράμμισε ότι οι κρατήσεις παραμένουν «πολύ ισχυρές» εν όψει της θερινής περιόδου, παρά την εκ νέου κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Πρόσθεσε δε ότι οι ταξιδιώτες δεν χρειάζεται να ανησυχούν για την ασφάλεια του στόλου της Ryanair.

Όπως είπε το στέλεχος της αεροπορικής εταιρείας, ούτε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ούτε ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EASA), απαιτούν από τη Ryanair να προβεί σε επιχειρησιακές αλλαγές.

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ασφάλεια και στις πέντε αεροπορικές εταιρείες μας, οι οποίες λειτουργούν με τα υψηλότερα πρότυπα των ευρωπαϊκών κανονισμών αεροπλοΐας», δήλωσε ο Σόραχαν. «Έχουμε έναν σχετικά νέο στόλο και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ασφάλεια και τη συντήρηση εντός του ομίλου της Ryanair».

«Έχουν πραγματοποιηθεί κυριολεκτικά εκατοντάδες εκατομμύρια πτήσεις με αυτά τα αεροσκάφη παγκοσμίως από τότε που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά. Είναι πιθανότατα τα ασφαλέστερα αεροσκάφη που κατασκευάστηκαν ποτέ, συντηρούνται σε πολύ υψηλό βαθμό και διαθέτουμε εξαιρετικά εκπαιδευμένο πλήρωμα», επισήμανε.

«Το νέο σύστημα συνόρων εφαρμόζεται κακά»

Άσκησε επίσης κριτική στο νέο ψηφιακό Σύστημα Εισόδου - Εξόδου (EES) της ΕΕ, το οποίο απαιτεί από πολίτες εκτός ΕΕ να καταχωρίζουν δακτυλικά αποτυπώματα και μια φωτογραφία κατά την άφιξή τους. Το EES σχεδόν τριπλασίασε τον χρόνο που χρειάζονται οι ταξιδιώτες για να περάσουν από τον έλεγχο διαβατηρίων σε ορισμένα από τα πιο δημοφιλή αεροδρόμια της Ευρώπης.

«Ο κόσμος αρχίζει να ταξιδεύει σε μεγαλύτερους αριθμούς (οδεύοντας προς το καλοκαίρι) και θα πρέπει να φτάνει νωρίτερα στα αεροδρόμια και να αναμένει καθυστερήσεις», δήλωσε ο Σόραχαν. «Το EES έχει εφαρμοστεί κακά και αποτελεί άλλη μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι βρετανικές οικογένειες αυτό το καλοκαίρι».

Σε ποια ευρωπαϊκά αεροδρόμια παρατηρούνται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις

Την περασμένη εβδομάδα, η Ryanair δήλωσε ότι οι Βρετανοί επιβάτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με ώρες επιπλέον αναμονής στην ουρά και ζήτησε να δοθεί στα αεροδρόμια η ευελιξία να μην χρησιμοποιούν το σύστημα σε ώρες αιχμής κατά την περίοδο των διακοπών.

Η αεροπορική εταιρεία δημοσίευσε μια λίστα με τα αεροδρόμια - «hotspots» όπου οι επιβάτες «αντιμετώπιζαν σημαντικές καθυστερήσεις λόγω των αργών χρόνων επεξεργασίας και των υπερβολικών ουρών στον έλεγχο διαβατηρίων τόσο στις αφίξεις όσο και στις αναχωρήσεις».

Η λίστα περιλαμβάνει τη Λισαβόνα, την Τενερίφη, τη Μαδρίτη, το Λανθαρότε, το Αλικάντε, τη Μάλαγα, το Μπέργκαμο του Μιλάνου, το Μαλπένσα του Μιλάνου, τη Βερόνα, το Μποβέ του Παρισιού, το Βερολίνο, τη Κολωνία, το Χαν της Φρανκφούρτης, την Κρακοβία και τη Βουδαπέστη.

Αύξηση επιβατών αλλά και εξόδων - Προς εξαγορά η EasyJet

Η Ryanair ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι τα κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν κατά περισσότερο από ένα τρίτο (34%) στα 538 εκατομμύρια ευρώ κατά τους τρεις μήνες έως τα τέλη Ιουνίου. Ανέφερε ότι αυτό οφειλόταν κυρίως στον διπλασιασμό της τιμής των καυσίμων αεροσκαφών εν μέσω του πολέμου στο Ιράν.

Η αύξηση επηρέασε το κόστος του 20% των καυσίμων που χρειαζόταν η εταιρεία για τον στόλο της και το οποίο δεν ήταν καλυμμένο έναντι των διακυμάνσεων των τιμών (hedging).

Ο αριθμός των επιβατών της Ryanair αυξήθηκε κατά 6% σε ετήσια βάση, από 57,9 εκατομμύρια σε 61,3 εκατομμύρια, αν και η αύξηση συνέπεσε με μια πτώση 6% στη μέση τιμή του εισιτηρίου.

«Οι ναύλοι χρειάστηκαν ενίσχυση/τόνωση καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε διστακτικότητα των καταναλωτών, ανησυχίες για ελλείψεις καυσίμων στην ΕΕ, οικονομική αβεβαιότητα και κρατήσεις της τελευταίας στιγμής», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία.

Τα λειτουργικά έξοδα της Ryanair αυξήθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση κατά το τρίμηνο, φτάνοντας τα 3,81 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1% στα 4,38 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η πιθανή πώληση της ανταγωνίστριας της Ryanair, EasyJet, η οποία αποτελεί αντικείμενο προσφορών εξαγοράς, θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε μείωση της χωρητικότητας και να προκαλέσει ένα «ντόμινο» ενοποίησης στην Ευρώπη, τόνισε ο Σόραχαν.