Ρύθμιση 72 δόσεων για οφειλές στον ΕΦΚΑ: Τι πρέπει να προσέξετε - Οι παγίδες, ποιους αφορά

Νέα δυνατότητα εξόφλησης παλαιών ασφαλιστικών οφειλών σε έως 72 μηνιαίες δόσεις αποκτούν περίπου 1,4 εκατομμύρια οφειλέτες του ΕΦΚΑ, με τη νέα ρύθμιση να αφορά χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως το τέλος του 2023. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ το συνολικό ύψος των οφειλών που μπορούν να ενταχθούν υπολογίζεται σε περίπου 47,5 δισ. ευρώ.

Παρότι η νέα ρύθμιση δίνει σημαντική ανάσα σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συνοδεύεται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και αυστηρούς όρους, τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν πριν προχωρήσουν στην ένταξή τους.

Δικαίωμα υπαγωγής έχουν όσοι διαθέτουν οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου 2026 ούτε εντάχθηκαν σε άλλη ρύθμιση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Αντίθετα, όσοι έχουν ήδη ρυθμίσει τα συγκεκριμένα χρέη δεν μπορούν να τα μεταφέρουν στο νέο σχήμα των 72 δόσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για όσους έχουν δημιουργήσει νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά. Για να αποκτήσουν πρόσβαση στη νέα ρύθμιση, θα πρέπει παράλληλα να τακτοποιήσουν τις νεότερες οφειλές μέσω της πάγιας ρύθμισης. Αυτό σημαίνει ότι αρκετοί οφειλέτες θα καταβάλλουν κάθε μήνα περισσότερες από μία δόσεις: μία για τις 72 δόσεις, μία για την πάγια ρύθμιση των νεότερων χρεών και επιπλέον τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

Οι βασικοί όροι της ρύθμισης

Η υπαγόμενη οφειλή κεφαλαιοποιείται και επιβαρύνεται με επιτόκιο 5,5%, ενώ το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ. Η υπαγωγή ενεργοποιείται μόνο μετά την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να εξοφληθεί έως το τέλος του μήνα υποβολής της αίτησης.

Δεν προβλέπεται καμία διαγραφή βασικής οφειλής, τόκων ή προσαυξήσεων, ακόμη και στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης. Το βασικό πλεονέκτημα της ρύθμισης είναι αποκλειστικά η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής και η μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης.

Η απώλεια της ρύθμισης επέρχεται εφόσον δεν καταβληθούν δύο μηνιαίες δόσεις. Στην περίπτωση αυτή αναβιώνει το σύνολο της οφειλής, επανέρχονται οι προσαυξήσεις και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) μπορεί να ενεργοποιήσει εκ νέου όλα τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, οι ασφαλιστικοί φορείς διατηρούν το δικαίωμα να εγγράφουν υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία όταν η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη, καθώς και να προχωρούν σε συμψηφισμούς απαιτήσεων ή να μην εκδίδουν ασφαλιστική ενημερότητα για μεταβιβάσεις ακινήτων στις περιπτώσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Τα οφέλη για τους συνεπείς οφειλέτες και μηνιαία επιβάρυνση για παλιά και νέα χρέη

Η τήρηση της ρύθμισης συνοδεύεται από σημαντικά ευεργετήματα. Ο οφειλέτης αποκτά ασφαλιστική ενημερότητα, αναστέλλεται η ποινική δίωξη για τις συγκεκριμένες οφειλές, παγώνουν οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και διακόπτεται η εκτέλεση τυχόν επιβληθεισών ποινών για όσο διάστημα η ρύθμιση παραμένει ενεργή.

Παράλληλα, αναστέλλεται και η παραγραφή των ρυθμιζόμενων οφειλών μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για παράδειγμα, ένας επαγγελματίας με ληξιπρόθεσμη οφειλή 30.000 ευρώ που εντάσσεται στις 72 δόσεις και παράλληλα διαθέτει νεότερο χρέος 4.800 ευρώ, το οποίο ρυθμίζεται σε 24 δόσεις, θα καταβάλλει περίπου 490 ευρώ για την πρώτη ρύθμιση και περίπου 210 ευρώ για τη δεύτερη. Έτσι, η συνολική μηνιαία επιβάρυνση διαμορφώνεται κοντά στα 700 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

Σε άλλη περίπτωση, ασφαλισμένος με παλαιές οφειλές 18.000 ευρώ και νεότερο χρέος 3.600 ευρώ θα καταβάλλει περίπου 295 ευρώ τον μήνα για τις 72 δόσεις και περίπου 160 ευρώ για την πάγια ρύθμιση, με τη συνολική επιβάρυνση να ανέρχεται περίπου στα 455 ευρώ μηνιαίως.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η διαδικασία υπαγωγής πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω των υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και αφορά τις οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ, καθώς και τις βεβαιωμένες οφειλές των λοιπών ασφαλιστικών φορέων που εισπράττονται από το ΚΕΑΟ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης θα ενημερώνονται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα για τον λόγο της απόρριψης.