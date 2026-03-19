Σα το παλιό καλό κρασί: Ο Λεβαντόφσκι κατέρριψε 2+1 ρεκόρ σκοράροντας στο Champions League
Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με τα δυο του γκολ απέναντι στην Νιούκαστλ κατάφερε να σπάσει όχι ένα, ούτε δυο, αλλά τρία ρεκόρ σε ένα βράδυ.
Η Μπαρτσελόνα διέλυσε την Νιούκαστλ το απόγευμα της Τετάρτης (18/3) με 7-2 με τους Ραφίνια, Γιαμάλ, Μπερνάλ και Φερμίν να βάζουν τα πέντε γκολ, και τον... γερόλυκο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να βάζει δυο γκολ και να καταρρίπτει δυο ρεκόρ.
Συγκεκριμένα ο Πολωνός επιθετικός των μπλαουγκράνα, έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που σκοράρει δυο γκολ σε ένα ματς στην ιστορία του Champions League, σε ηλικία 37 ετών και 209 ημερών, ξεπερνώντας τον Φιλίπο Ιντζάγκι. Την ίδια στιγμή έγινε και ο μεγαλύτερος ηλικιακά ποδοσφαιριστής που σκοράρει στην φάση των νοκ-άουτ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
O 37χρονος στράικερ έσπασε ακόμα ένα ρεκόρ, στο οποίο ξεπέρασε τον Λίονελ Μέσι. Συγκεκριμένα ο Λέβα έχει σκοράρει πλέον απέναντι σε 41 ομάδες στο Champions League,προσπερνώντας τον Αργεντίνο σούπερ στάρ που είχε σκοράρει απέναντι σε 40! Αδιαμφισβήτητα ο Λεβαντόφσκι όσο μεγαλώνει... ωριμάζει, σαν το παλιό καλό κρασί, και δεν δείχνει πως θα σταματήσει σύντομα να κουνάει τα δίχτυα των αντιπάλων ομάδων.