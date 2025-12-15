Σαφάρι ελέγχων από την ΑΑΔΕ για «ύποπτες» επιστροφές ΦΠΑ - Ποιες υποθέσεις μπαίνουν στο στόχαστρο

Σε διασταυρώσεις στοιχείων με τα νέα ψηφιακά εργαλεία για τον εντοπισμό περιπτώσεων επιχειρήσεων που με «λογιστικές αλχημείες» διεκδικούν μεγάλα ποσά από επιστροφές ΦΠΑ προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ με το επικαιροποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο να προβλέπει ότι ο αριθμός των ελέγχων αυξάνεται σε 6.600 από 4.200 που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.



Η επιλογή των υποθέσεων θα γίνει με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και στη πρώτη γραμμή των ελέγχων θα βρεθούν επιχειρήσεις και επαγγελματίες με υψηλές επιστροφές ΦΠΑ σε σχέση με τον τζίρο τους, περιπτώσεις με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα στοιχεία και τα αιτούμενα ποσά, φορολογούμενοι με ύποπτη συμπεριφορά η με παραβάσεις στο παρελθόν καθώς και νεοσύστατες και εποχικές επιχειρήσεις με αιτήματα για πολύ υψηλά ποσά επιστροφών σε σχέση με το φορολογικό τους προφίλ.

Έλεγχοι και για το 2023

Την ίδια ώρα ο ελεγκτικός μηχανισμός «βάζει στο μάτι» φορολογούμενους που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις κατά το 2024 αν και από τα διαθέσιμα δεδομένα προκύπτει ότι είχαν πραγματική οικονομική δραστηριότητα. Αντίστοιχοι έλεγχοι δρομολογούνται και για το φορολογικό έτος 2023, με τη χρήση των πληροφοριών που είναι καταχωρημένες στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Παράλληλα θα διενεργηθούν 8.318 μερικοί έλεγχοι με διασταυρώσεις δεδομένων από POS, ηλεκτρονικά βιβλία, ενδοκοινοτικές συναλλαγές και άλλες πηγές.



Στο μέτωπο των δηλώσεων ΦΠΑ το επόμενο βήμα μετά την προσυμπλήρωση τους με βάση τα δεδομένα του myDATA είναι η αυτόματη υποβολή της δήλωσης εφόσον δεν υπάρξει παρέμβαση από τον υπόχρεο.



Η εντατικοποίηση και η αναβάθμιση των ελέγχων σε συνδυασμό με την ενίσχυση και των επέκταση των ψηφιακών συναλλαγών έχει συμβάλλει στη δραστική μείωση του κενού ΦΠΑ καθώς από 29% που ήταν το 2017 περιορίστηκε στο 11,4% το 2023, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε απόλυτα αριθμούς οι απώλειες το 2019 ανέχονταν σε 4,872 δισ. ευρώ, το 2020 σε 3,533 δισ. ευρώ, το 2021 σε 2,969 δισ. ευρώ, 2022 σε 2,644 δισ. ευρώ, το 2023 σε 2,532 δισ. ευρώ και 2024 διαμορφώθηκαν σε 2,116 δισ. ευρώ.



Αν και η χώρα μας εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στα κράτη με διψήφιο κενό ΦΠΑ, καταγράφει τις χαμηλότερες απώλειες εσόδων από ΦΠΑ που συνδέεται με απάτες τύπου «εξαφανισμένου εμπόρου»