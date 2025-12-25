«Σαφάρι» ελέγχων της Τροχαίας σε Αττική, Θεσσαλονίκη- Πάνω από 6.000 αλκοτέστ παραμονή Χριστουγέννων

Χιλιάδες οδηγοί ελέγχθηκαν το βράδυ της Παραμονής Χριστουγέννων από τα κλιμάκια της Τροχαίας, στο πλαίσιο της εντατικής εκστρατείας κατά της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, με επίκεντρο την Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, μόνο στην Αττική πραγματοποιήθηκαν πάνω από 6.000 αλκοτέστ, με 87 οδηγούς να εντοπίζονται θετικοί.

Σε μία από τις περιπτώσεις, οδηγός βρέθηκε να έχει υπερβεί το όριο των 0,60 mg/l, γεγονός που οδήγησε άμεσα στη σύλληψή του.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στη Θεσσαλονίκη, όπου έγιναν 323 έλεγχοι αλκοτέστ. Από αυτούς, πέντε οδηγοί συνελήφθησαν καθώς διαπιστώθηκαν επίπεδα αλκοόλ άνω του επιτρεπτού ορίου των 0,60 mg/l.

Η Τροχαία σημειώνει ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται έντονη ανησυχία στους οδηγούς για το ενδεχόμενο ελέγχου.

Υπενθυμίζεται πως για ενδείξεις από 0,25 mg/l και άνω, το πρόστιμο ανέρχεται στα 350 ευρώ, ενώ επιβάλλεται και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για έναν μήνα.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν χωρίς καμία χαλάρωση, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.