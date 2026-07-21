«Σαφάρι» της Τροχαίας για τα πατίνια στο κέντρο της Αθήνας: Κλήσεις για κράνη, ταχύτητα και parking

Φωτογραφίες, Βίντεο: Γιάννης Κέμμος

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας και της Δημοτικής Αστυνομίας για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Φωτ. Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Φωτ. Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιχείρησης αυτής αποτελεί το μεγάλο «μπλόκο» που στήθηκε σήμερα Τρίτη (21/7) στη Λεωφόρο Αμαλίας, ακριβώς μπροστά από το Ζάππειο αλλά και αυτό στην αρχή της Γ’ Σεπτεμβρίου στην Ομόνοια, όπου οι αστυνομικοί της Τροχαίας προχωρούν σε εντατικούς ελέγχους των αναβατών.

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

«Υπολογίζονται πλέον ως οδηγοί»

«Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στους χρήστες των ηλεκτρικών πατινιών και κατά πόσο αυτοί τηρούν τους κανόνες οδικής ασφάλειας. Σήμερα, μέχρι στιγμής (ώρα 12:30) βεβαιώσαμε γύρω στις έξι παραβάσεις. Οι πέντε ήταν για κράνος, η έκτη ήταν για υπέρβαση ταχύτητας», δήλωσε στο Orange Press ο ανθυπαστυνόμος Παναγιώτης Αντωνίου, μέλος της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Ερωτηθείς για το τι πρέπει να προσέχουν οι χρήστες των ηλεκτρικών πατινιών, υπογράμμισε:

«Υπολογίζονται ως κανονικοί οδηγοί, όπως είναι οι οδηγοί των άλλων οχημάτων, συνεπώς θα πρέπει και αυτοί να συμμορφώνονται με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Επιπρόσθετα, επειδή είναι πιο εκτεθειμένοι, όπως είναι οι οδηγοί της μοτοσικλέτας, θα πρέπει το βράδυ να έχουν τα ανακλαστικά γιλέκα όπως προβλέπεται, να μη κάνουν χρήση ακουστικών για να έχουν άμεση αντίληψη του χώρου γύρω τους. Η ταχύτητα του πατινιού να είναι η προβλεπόμενη μέχρι 25 χιλιόμετρα και προφανώς το κράνος».

Στη διάρκεια των ελέγχων στην Γ' Σεπτεμβρίου ακινητοποιήθηκε ένας οδηγός πατινιού που οδηγούσε με ταχύτητα 36 χιλιομέτρων την ώρα.

«Καμπάνες» και από τη Δημοτική Αστυνομία

Σε πλήρη κινητοποίηση για τα ηλεκτρικά πατίνια, και κυρίως το φαινόμενο της παράνομης στάθμευσης σε πεζοδρόμια και διαβάσεις, βρίσκεται και η Δημοτική Αστυνομία.

Η Ελένη Ζωντήρου, αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημοσίων Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων, τόνισε:

«Κάνουμε συχνά κοινές δράσεις με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας της Αθήνας. Κόβουμε πρόστιμα για το παράνομο παρκάρισμα τα οποία πηγαίνουν στις εταιρείες».

Φωτό: ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ/INTIME

Για να επιβληθεί πρόστιμο, που φτάνει τα 150 ευρώ για κάθε παράβαση, πρέπει να είναι σταθμευμένα από τρία πατίνια και πάνω της ίδιας εταιρείας.

Φωτό: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

«Επίσης κόβουμε πρόστιμα σε ανθρώπους που κυκλοφορούν χωρίς τα μέτρα ασφαλείας, όπως είναι το κράνος που έχουν υποχρέωση. Όπως ξέρετε πολύ καλά, έχουμε ήδη κάνει χωροθέτηση στις εταιρείες ώστε να μπορούν να τοποθετούν σε συγκεκριμένους χώρους τα πατίνια, προκειμένου να μην έχουμε το φαινόμενο της μαζικής απόθεσης πατινιών», επισήμανε η αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας.

Τέλος τα πατίνια για ανήλικους κάτω των 17 και υποχρεωτική ασφάλιση

Παράλληλα, σήμερα ψηφίζεται από τη Βουλή ρύθμιση του Υπουργείου Μεταφορών που εισάγει 4+1 παρεμβάσεις, αλλάζοντας πλήρως το ισχύον πλαίσιο για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών.

Η πιο σημαντική αλλαγή είναι η καθολική απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών.

Η κυβέρνηση προχωρά επίσης στις εξής παρεμβάσεις: