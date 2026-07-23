SAFE: Δόθηκε στην Ελλάδα η πρώτη δόση των 118,2 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της άμυνας

Την πρώτη της πληρωμή, ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του αμυντικού μέσου SAFE (Security Action for Europe), λαμβάνει σήμερα η Ελλάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το ποσό των 118,3 εκατομμυρίων ευρώ, αντιπροσωπεύει το 15% της συνολικής χρηματοδότησης των 787,7 εκατομμυρίων ευρώ που έχει εγκριθεί για την Ελλάδα. Πρόκειται για την προχρηματοδότηση, η οποία θα επιτρέψει στη χώρα να επιταχύνει τις επενδύσεις προτεραιότητας στην άμυνα, να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της και να εκσυγχρονίσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες για την υποστήριξη κοινών ευρωπαϊκών στόχων. Η πληρωμή αυτή έρχεται μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικαστικών βημάτων και αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της ΕΕ να παρέχει έγκαιρη και πρακτική υποστήριξη μέσω του SAFE. Θα ακολουθήσουν περαιτέρω πληρωμές προς την Ελλάδα, καθώς θα επιτυγχάνονται τα συμφωνημένα ορόσημα και η εφαρμογή.

Ο Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος, Άντριους Κουμπίλιους δήλωσε: «Η σημερινή πρώτη πληρωμή προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του SAFE αποτελεί σαφές σημάδι ότι η Ευρώπη προσφέρει τα μέγιστα: ενισχύοντας την κοινή μας ασφάλεια και υποστηρίζοντας την αμυντική μας βιομηχανική βάση. Βοηθώντας την Ελλάδα να προχωρήσει με βασικές επενδύσεις, το SAFE ενισχύει όχι μόνο την εθνική ετοιμότητα, αλλά και την κοινή μας ευρωπαϊκή ανθεκτικότητα και στρατηγική ευθύνη».

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα SAFE

Το SAFE είναι χρηματοδοτικό μέσο ύψους 150 δισ. ευρώ, το οποίο παρέχει δάνεια στα κράτη-μέλη για την ενίσχυση της άμυνας. Χρηματοδοτεί κυρίως κοινές προμήθειες πυρομαχικών, πυραύλων, συστημάτων αεράμυνας και χερσαίων οπλικών συστημάτων που παράγονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί βασικό πυλώνα του σχεδίου ReArm Europe/Readiness 2030, με στόχο την κινητοποίηση άνω των 800 δισ. ευρώ σε αμυντικές επενδύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στόχος του SAFE είναι η ταχεία και συντονισμένη ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων των κρατών-μελών, η βελτίωση της διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής βάσης μέσω κοινών προμηθειών και στενότερης διασυνοριακής συνεργασίας.

Το μέσο SAFE χρηματοδοτείται μέσω δανεισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, γεγονός που επιτρέπει τη χορήγηση μακροπρόθεσμων δανείων με ανταγωνιστικούς όρους, αξιοποιώντας την υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση της ΕΕ. Τα δάνεια θα αποπληρωθούν από τα κράτη-μέλη που θα τα λάβουν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.