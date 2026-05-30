Σαφόνοφ: Δέχτηκε απίστευτη πρόταση από μοντέλο του OnlyFans αν κατακτήσει το τρόπαιο

Απόψε (30/5) στις 19:00 οι Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ διεκδικούν το τρόπαιο του Champions League, στην Puskas Arena της Βουδαπέστης.

Ο Ματβέι Σαφόνοφ δέχτηκε μια ασυνήθιστη πρόσφορά από την Μέρι Ροκ, λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό.

Η υπόσχεση της Μέρι Ροκ

Συγκεκριμένα το μοντέλο του OnlyFans, το οποίο έχει πάνω από 275.000 ακόλουθους στον λογαριασμό της στο Instagram έδωσε την υπόσχεσή της στον Ρώσο τερματοφύλακα σε περίπτωση που κατακτήσει το τρόπαιο: «Γεια σου, Ματβέι Σαφόνοφ! Ως οπαδός της Παρί Σεν Ζερμέν, σου εύχομαι καλή τύχη και νίκη εναντίον της Άρσεναλ στον τελικό του Champions League. Και για να κάνω τον θρίαμβο ακόμα πιο γλυκό, σου υπόσχομαι τόσες παθιασμένες νύχτες όσες αποκρούσεις κάνεις στο παιχνίδι», ενώ σαν «bonus» του έταξε πρωινό εαν κάνει clean sheet.

H Μέρι Ροκ

Η απάντηση της συντρόφου του Σαφόνοφ

Ο ποδοσφαιριστής μπορεί να μην απάντησε δημόσια αλλά η σύντροφός του, Μαρίνα Κοντράτιουκ, απάντησε μέσω των social media: «Μια ηθοποιός ταινιών ενηλίκων ευχήθηκε στον άντρα μου καλή τύχη για τον τελικό του Champions League και του υποσχέθηκε μια παθιασμένη βραδιά με κάθε απόκρουση».

Ενώ πρόσθεσε με μια δόση χιούμορ: «Δεν έχει ιδέα ότι, για αυτόν, παθιασμένες νύχτες σημαίνουν να λύνεις σταυρόλεξα, να βλέπεις 'Τι; Πού; Πότε;' και να πηγαίνεις για ύπνο στις 11:30 το βράδυ επειδή, γαμώτο, πρέπει να ξυπνήσει νωρίς την επόμενη μέρα για να γυμναστεί».