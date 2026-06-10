Σαγράδα Φαμίλια: Ιστορική τελετή του πάπα Λέοντα- Εγκαινίασε τον ψηλότερο χριστιανικό ναό του κόσμου

Ακριβώς 100 χρόνια μετά τον θάνατο του σπουδαίου Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί, η Βαρκελώνη βρέθηκε στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, φιλοξενώντας μια ιστορική τελετή στη Σαγράδα Φαμίλια.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ τέλεσε ειδική λειτουργία και ευλόγησε τον Πύργο του Ιησού Χριστού, το υψηλότερο και πλέον εμβληματικό τμήμα του ναού, το οποίο ολοκληρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση του αριστουργήματος του Γκαουντί.

Στην τελετή έδωσαν το «παρών» ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε με τη βασίλισσα Λετίθια, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και η σύζυγός του, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, οι αρχές της Καταλονίας, ο δήμαρχος της Βαρκελώνης καθώς και προσκεκλημένοι από πολλές χώρες. Ανάμεσά τους βρέθηκε και ο Νίκος Χριστοδουλίδης με τη σύζυγό του.

Χιλιάδες πιστοί κατέκλυσαν τους δρόμους της Βαρκελώνης για να υποδεχθούν τον Ποντίφικα, ο οποίος πριν από την έναρξη της λειτουργίας επισκέφθηκε τον τάφο του Γκαουντί, που βρίσκεται στην κρύπτη της Σαγράδα Φαμίλια.

Με ύψος 172,5 μέτρα, ο Πύργος του Ιησού Χριστού καθιστά πλέον τη Σαγράδα Φαμίλια τον ψηλότερο χριστιανικό ναό στον κόσμο. Στην κορυφή του δεσπόζει ένας φωτιζόμενος σταυρός από κεραμικά και γυαλί, ο οποίος έχει εξελιχθεί στο νέο σύμβολο του μνημείου.

La messe présidée par le pape #LéonXIV débute en la basilique de la #SagradaFamília. Une célébration suivie de la bénédiction de la tour de Jésus-Christ.



👉 À suivre sur KTO et https://t.co/02b7kVN6BZ#Barcelone #PapeenEspagne 🇪🇸 @sagradafamilia pic.twitter.com/b2w6A48pWP — KTOTV (@KTOTV) June 10, 2026

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή λίγο πριν από την τελετή, όταν η μικρή Βαλεντίνα, που γεννήθηκε με μια σπάνια πάθηση στα μάτια, περιέγραψε στον Πάπα και στο βασιλικό ζεύγος τον εντυπωσιακό σταυρό που στεφανώνει τον πύργο.

Η ολοκλήρωση του πύργου συμπίπτει με το έτος αφιερωμένο στη μνήμη του Γκαουντί, ενώ οι εργασίες στη Σαγράδα Φαμίλια συνεχίζονται. Παρότι ο κεντρικός πύργος έχει πλέον ολοκληρωθεί, το εμβληματικό έργο δεν έχει ακόμη παραδοθεί πλήρως και η οριστική ολοκλήρωσή του τοποθετείται χρονικά γύρω στο 2035, περισσότερα από 150 χρόνια μετά την έναρξη της κατασκευής του.

Η σημερινή τελετή θεωρείται μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της Σαγράδα Φαμίλια μετά την καθαγίασή της από τον Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ’ το 2010, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ναού ως ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα μνημεία του πλανήτη.