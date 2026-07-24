Σακελλαρίδης για Τσίπρα: «Θα λέει πράγματα και δεξιά και αριστερά για να γίνει αρεστός σε όλους»

Σαφές μήνυμα κατά της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων και της αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος έστειλε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, παρεμβαίνοντας στη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει μετά τις θέσεις που διατύπωσε η Ελληνική Λαϊκή Απελευθέρωση Συμμαχία (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα για το σχετικό ζήτημα.

Μιλώντας στο Action24, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης υποστήριξε ότι η στάση της Νέας Αριστεράς είναι ξεκάθαρη τόσο απέναντι στα μη κρατικά ΑΕΙ όσο και στην προτεινόμενη συνταγματική αναθεώρηση.

«Δεν είναι ζήτημα Τσίπρα, ΠΑΣΟΚ ή Νέας Αριστεράς. Έχει έρθει στην Ολομέλεια η πρόταση της ΝΔ για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Είναι μια πρόταση που, κατά τη δική μας άποψη, κινείται σε μια αυταρχική κατεύθυνση. Υποχώρηση στο πλαίσιο των κοινωνικών δικαιωμάτων, υποχώρηση σε μια σειρά από κομβικά ζητήματα που αφορούν τον πλουραλισμό της Δημοκρατίας. Είμαστε ενάντια στην πρόταση αναθεώρησης και του άρθρου 16», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Θα ξηλώναμε τον νόμο Πιερρακάκη»

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς επανέλαβε ότι το κόμμα του θα προχωρούσε στην κατάργηση του νόμου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, εφόσον βρισκόταν στην κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την υπόθεση της Νομικής Σχολής της Πάτρας.

«Τον νόμο Πιερρακάκη θα τον ξηλώναμε, πρέπει να καταργηθεί», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι το 2019 η Νέα Δημοκρατία ακύρωσε την ίδρυση της Νομικής Σχολής στην Πάτρα με το επιχείρημα της υπερπροσφοράς αποφοίτων, ενώ στη συνέχεια, μέσω του νέου θεσμικού πλαισίου, επέτρεψε τη δημιουργία ιδιωτικών νομικών σχολών.

«Το 2019 είχε δρομολογηθεί η ίδρυση της Νομικής Σχολής στην Πάτρα. Το επιχείρημα τότε της ΝΔ ήταν ότι δεν έπρεπε να ανοίξει γιατί θα υπήρχε υπερπροσφορά και μία από τις πρώτες κινήσεις το 2019 της κυρίας Κεραμέως στο υπουργείο Παιδείας, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν η κατάργηση της Νομικής Σχολής» είπε χαρακτηριστικά.

Κατά τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή αναιρεί το αρχικό επιχείρημα της κυβέρνησης, καθώς οδηγεί τελικά σε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό αποφοίτων Νομικής. «Τι κάνει μετά η κυβέρνηση με τον νόμο του κυρίου Πιερρακάκη; Αφήνει να ιδρυθούν μια σειρά από ιδιωτικά πανεπιστήμια, ιδιωτικές νομικές σχολές, μέσα από τις οποίες θα βγουν περισσότεροι απόφοιτοι. Άρα είναι άκυρο το αρχικό επιχείρημα» κατέληξε.



Αιχμές για τη στάση του Αλέξη Τσίπρα

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης άσκησε παράλληλα κριτική στη θέση της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, η οποία έχει διαμηνύσει ότι δεν θα προχωρούσε στην κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη ακόμη και αν αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της χώρας.

«Το πρόβλημα με το κόμμα Τσίπρα δεν είναι ότι είναι ούτε πολύ δεξιό ούτε πολύ αριστερό. Ταυτόχρονα θα λέει πράγματα και δεξιά και αριστερά, σε μια προσπάθεια να θολώσει το στίγμα του και να γίνει αρεστό σε όλες τις πλευρές, και για εμένα αυτό είναι το χειρότερο», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, η στάση αυτή δημιουργεί πολιτική αντίφαση, καθώς, όπως είπε, από τη μία απορρίπτεται η αναθεώρηση του άρθρου 16 και από την άλλη διατηρείται ο νόμος για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

«Από τη μία λένε όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 16, για να τα έχουμε καλά με το παρελθόν και τη συνείδησή μας, και την ίδια στιγμή λένε όχι στην κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη. Βγάζουν δεξί φλας με τον πιο σαφή τρόπο», κατέληξε.