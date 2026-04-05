Σακελλαρίδης: «Το βαθύ κράτος είστε εσείς κ. Μητσοτάκη - Ορίστε ημερομηνία εκλογών»

Τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό μετά και τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ σχολίασε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης, με ανάρτησή του στα Social Media



Ο κ. Σακελλαρίδης, απευθυνόμενος προσωπικά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη λέει πως πως η κυβέρνηση παράγει σκάνδαλα «με ρυθμούς ταχύτερους, από αυτούς που η κοινωνία μπορεί να παρακολουθήσει» και του ζητά να ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών.



«Σταματήστε να μας δουλεύετε κ. Μητσοτάκη» είναι η προτροπή του νέου επικεφαλής της Νέας Αριστεράς προς τον κ. Μητσοτάκη. «Μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες είναι να αναφερθεί κάποιος στον πραγματικό αριθμό των εμπλεκομένων βουλευτών και υπουργών στις δικογραφίες (…)» αναφέρει επίσης ο κ. Σακελλαρίδης.



Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς στην ανάρτησή του σχολιάζει το σημερινό σημείωμα του πρωθυπουργού και τις αναφορές του για «διαχρονικές και διακομματικές παθογένειες του τόπου» αλλά και τη θέλησή του να συγκρουστεί με το «βαθύ κράτος» απαντώντας πως «το βαθύ κράτος είστε εσείς κ. Μητσοτάκη και η αυλή σας».

«H ΝΔ πιάστηκε με την «γίδα στην πλάτη»

Στη σφοδρή που εξαπολύει σημειώνει πως σήμερα που «η Νέα Δημοκρατία έχει πιαστεί με την ‘γίδα στην πλάτη’», ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για «παθογένειες, διαχρονικές και διακομματικές».



Αλλά, «(και) αυτό το σκάνδαλο είναι όλο δικό σας. Το επιτελικό κράτος αποδεικνύεται ότι είναι συνώνυμο του ‘κράτους ως λάφυρο’ του Μεγάρου Μαξίμου και της Νέας Δημοκρατίας», σημειώνει ο κ. Σακελλαρίδης.



Και καταλήγει: «Η κυβέρνησή σας καταρρέει στην δυσωδία των σκανδάλων που παράγετε με ρυθμού ταχύτερους, από αυτούς που η κοινωνία μπορεί να παρακολουθήσει.



Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ανακοινώσετε ημερομηνία εκλογών».