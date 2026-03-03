Σακίδιο επιβίωσης: Αυτά είναι τα απαραίτητα σε μια κρίση τις πρώτες 72 ώρες

Τη λίστα με τα... SOS του σακιδίου επιβίωσης 72 ωρών δίνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο οποίος στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, προτείνει τα απαραίτητα είδη που θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτό.

Την ώρα που η Μέση Ανατολή φλέγεται και το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου συστήνει στους πολίτες να ετοιμάσουν το κιτ επιβίωσης, μετά το ιρανικό χτύπημα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υπενθυμίζει τα απαραίτητα που οφείλουν να έχουν οι πολίτες μέσα στο σακίδιό τους, ώστε να αντιμετωπίσουν χωρίς προβλήματα καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης τις πρώτες 72 ώρες.



Σύμφωνα με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το σακίδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

