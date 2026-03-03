Σακίδιο επιβίωσης: Αυτά είναι τα απαραίτητα σε μια κρίση τις πρώτες 72 ώρες
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υπενθυμίζει τα απαραίτητα που οφείλουν να έχουν οι πολίτες μέσα στο σακίδιό τους, ώστε να αντιμετωπίσουν χωρίς προβλήματα καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
Τη λίστα με τα... SOS του σακιδίου επιβίωσης 72 ωρών δίνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο οποίος στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, προτείνει τα απαραίτητα είδη που θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτό.
Την ώρα που η Μέση Ανατολή φλέγεται και το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου συστήνει στους πολίτες να ετοιμάσουν το κιτ επιβίωσης, μετά το ιρανικό χτύπημα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υπενθυμίζει τα απαραίτητα που οφείλουν να έχουν οι πολίτες μέσα στο σακίδιό τους, ώστε να αντιμετωπίσουν χωρίς προβλήματα καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης τις πρώτες 72 ώρες.
Σύμφωνα με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το σακίδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
- Ραδιόφωνο με μπαταρίες (και εφεδρικές μπαταρίες) για να παρακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.
- Φάρμακα και τυχόν αναγκαία ιατρικά είδη.
- Κουτί πρώτων βοηθειών (οινόπνευμα, επιδέσμους, γάζες κλπ.).
- Βασικά εργαλεία (πολυεργαλείο, ανοιχτήρι, σχοινί κ.λπ.).
- Τρόφιμα που δεν αλλοιώνονται και δεν χρειάζονται μαγείρεμα (κονσέρβες, παιδικές τροφές, τροφή για ζώα κ.λπ.).
- Ζεστά ρούχα και κουβέρτα επιβίωσης.
- Φακός (με εφεδρικές μπαταρίες), κεριά, αναπτήρας ή σπίρτα.
- Φορτιστής κινητού τηλεφώνου.
- Μετρητά (τα ΑΤΜ μπορεί να μη λειτουργούν).
- Πόσιμο νερό σε επαρκή ποσότητα (6 λίτρα ανά άτομο σε μπουκάλια).
- Γυαλιά όρασης (εφεδρικό ζευγάρι).
- Διπλά κλειδιά σπιτιού και αυτοκινήτου.
- Παιχνίδια για να περνά η ώρα.
- Φωτοτυπίες βασικών εγγράφων σε αδιάβροχη θήκη (ταυτότητα, συνταγές φαρμάκων κ.λπ.).
- Είδη προσωπικής υγιεινής (σαπούνι, οδοντόκρεμα κ.λπ.).