Σακίρα: Απολαμβάνει την Αργεντινή κόντρα στην Αυστρία και στέλνει φιλάκια

Η Αργεντινή επικράτησε με 2-0 επί της Αυστρίας, σε ένα παιχνίδι-ορόσημο για τον Λιονέλ Μέσι που έφτασε τα 18 γκολ και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ.

Το γήπεδο είναι κατάμεστο, με ποικιλία επώνυμων ανθρώπων, μεταξύ άλλων και η Σακίρα παρακολουθώντας τις πρασπάθειες των παικτών των δύο ομάδων.

Ο τηλεοπτικός φακός φυσικά και την εντόπισε, με τα μάτριξ του γηπέδου να τη δείχνουν, με την Κολομβιανή τραγουδίστρια να αποθεώνεται από τον κόσμο και εκείνη να στέλνει… φιλιά.