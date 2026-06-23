Σακίρα: Απολαμβάνει την Αργεντινή κόντρα στην Αυστρία και στέλνει φιλάκια
Η Κολομβιανή σταρ βρέθηκε στο Ντάλας για να παρακολουθήσει τον ιστορικό αγώνα του Λιονέλ Μέσι.
Η Αργεντινή επικράτησε με 2-0 επί της Αυστρίας, σε ένα παιχνίδι-ορόσημο για τον Λιονέλ Μέσι που έφτασε τα 18 γκολ και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ.
Το γήπεδο είναι κατάμεστο, με ποικιλία επώνυμων ανθρώπων, μεταξύ άλλων και η Σακίρα παρακολουθώντας τις πρασπάθειες των παικτών των δύο ομάδων.
Ο τηλεοπτικός φακός φυσικά και την εντόπισε, με τα μάτριξ του γηπέδου να τη δείχνουν, με την Κολομβιανή τραγουδίστρια να αποθεώνεται από τον κόσμο και εκείνη να στέλνει… φιλιά.