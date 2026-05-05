Σακίρα: Η ιστορική συναυλία στη Βραζιλία και τα «γαλλικά» προς τον πρώην σύζυγό της... Ζεράρ Πικέ

Η Σακίρα βρέθηκε στη Βραζιλία και συγκεκριμένα στην παραλία Κοπακαμπάνα για μια συναυλία που συγκέντρωσε περίπου δύο εκατομμύρια ανθρώπους.

Η γνωστή τραγουδίστρια από την Κολομβία επέλεξε να δώσει μια ιστορική παράσταση για το κοινό της χωρίς εισιτήριο. Η 49χρονη σταρ εμφανίστηκε μάλιστα στην σκηνή με τα χρώματα και την σημαία της χώρας.

Μάλιστα, εξέφρασε στα πορτογαλικά την αγάπη της για την Βραζιλία: «Βραζιλία, σ’ αγαπώ! Είναι μαγικό να σκεφτεί κανείς ότι είμαστε εδώ, εκατομμύρια ψυχές μαζί, έτοιμες να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να θυμίσουμε στον κόσμο τι έχει πραγματικά σημασία», αλλά και το όνειρο που είχε από την ηλικία των 18 ετών: «Έφτασα εδώ όταν ήμουν 18 ετών, έχοντας όνειρο να τραγουδήσω για εσάς. Και τώρα δείτε αυτό. Η ζωή είναι μαγική».

Το κοινό τα «έχωσε» στον πρώην σύζυγό της... Ζεράρ Πικέ

Η Σακίρα και ο Ζεράρ Πικέ έχουν επιλέξει διαφορετικούς δρόμους απο τον Ιούνιο του 2022 μετά από 12 χρόνια σχέσης και την απόκτηση δύο παιδιών, όμως το κοινό κατα τη διάρκεια της συναυλίας έβριζε τον πρώην Ισπανό ποδοσφαιριστή. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε ακούγεται το πλήθος να λέει: «Πικέ, άντε γ@@@».

Ο πολυσυζητημένος χωρισμός τους είχε προκαλέσει «θύελλα» αντιδράσεων και το κοινό θέλησε να δείξει την στήριξή του προς την τραγουδίστρια.

Η συναυλία αυτή είναι μέρος της παγκόσμιας περιοδείας της «Las Mujeres Ya No Lloran».