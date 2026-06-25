Σακίρα: Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί μετά τη νίκη-πρόκριση της Κολομβίας στο Μουντιάλ 2026

Το εισιτήριο για τους «32» του Μουντιάλ 2026 εξασφάλισε η Εθνική ομάδα της Κολομβίας, η οποία νίκησε 1-0 στη Γουαδαλαχάρα το Κονγκό.

Αυτή που πανηγύρισε περισσότερο από όλους την νίκη-πρόκριση ήταν η Σακίρα. Η Κολομβιανή σταρ δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό της, γιορτάζοντας το αποτέλεσμα με... χορό στα παρασκήνια της παγκόσμιας περιοδείας της.

"Colombia just won!" 🇨🇴



Shakira celebrating Colombia's victory in the backstage of her tour! 🙌



(via @shakira) pic.twitter.com/CwH6rWLyC8 — ESPN FC (@ESPNFC) June 24, 2026

Η 49χρονη έζησε με έντονο τρόπο τη νίκη της πατρίδας, καθώς ο Ντάνιελ Μούνιοζ πέτυχε το νικητήριο γκολ στα τελευταία λεπτά, χαρίζοντας στην ομάδα του το 1-0 απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η διάσημη τραγουδίστρια καταγράφηκε σε βίντεο από μέλος του επιτελείου της να φωνάζει ενθουσιασμένη: «Η Κολομβία μόλις κέρδισε!», πριν αρχίσει να πηδά και να πανηγυρίζει έξαλλα.



Στη συνέχεια, η δημιουργός του «Waka Waka» ξέσπασε σε χορό μαζί με τους συνεργάτες της, οι οποίοι τραγουδούσαν ρυθμικά: «Ay, ay, ay, πάμε!», δημιουργώντας ένα γιορτινό κλίμα στα παρασκήνια της περιοδείας της.



Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, με πολλούς θαυμαστές να αποθεώνουν τη Σακίρα για τον αυθόρμητο ενθουσιασμό της και την αφοσίωσή της στην πατρίδα της, παρά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.