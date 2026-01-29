Σάκης Αρναούτογλου: «Με συγκίνησαν βαθιά τα μηνύματά σας για την απώλεια της μητέρας μου»

Ο Σάκης Αρναούτογλου πενθεί τον χαμό της μητέρας του και με ανάρτησή του στη σελίδα του στο Facebook θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα σε εκείνους που τον συλλυπήθηκαν. «Θέλω να πω ένα ειλικρινές ευχαριστώ σε όλες και σε όλους για τα μηνύματα, τις ευχές και τη συμπαράσταση για την απώλεια της μητέρας μου. Με συγκίνησαν βαθιά. Όσοι συγγενείς φίλοι και γνωστοί σκέφτονται να τιμήσουν τη μνήμη της με κάποιον τρόπο, αν το επιθυμούν, αντί για στεφάνι μπορούν να στηρίξουν το «Σπίτι της Άρσις». Σας ευχαριστώ από καρδιάς», έγραψε χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος.

«Σε ευχαριστώ για όλα»

Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και τη μοιράστηκε μαζί μας στο Instagram μαζί με ένα συγκινητικό μήνυμα που συνόδευσε με μια φωτογραφία του χεριού του να κρατά το δικό της. «Μαμά, αυτό ήταν… Πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα άλλο… Σ’ ευχαριστώ για όλα. Ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε.

Θα ήθελα μια ακόμη ζωή να μιλάμε, αλλά την επόμενη φορά που θα ανταμώσουμε, θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας, στο υπόσχομαι. Εύχομαι να κατάφερα να σου δώσω λίγη χαρά σαν γιος και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα. Καλή αντάμωση… Όταν ξαναβρεθούμε θέλω να τρέξεις από μακριά και να μου κάνεις την μοναδική σου αγκαλιά, που έπαιρνε όλα τα προβλήματα, και εκείνο το χάδι στο μέτωπο που με το που με ακουμπούσες με έστελνε σε όνειρα… όμορφα όνειρα. Αντίο, μαμά. Καλό ταξίδι… Σε ευχαριστώ για όλα», έγραψε ο παρουσιαστής.