Σάκης και Κάτια 23 χρόνια μετά: Από το χαστούκι στην Ελούντα σε έναν έρωτα ζωής, με 4 παιδιά

Όλες οι ιστορίες αγάπης κάπου και κάπως ξεκινούν. Είναι κι αυτές που μοιάζουν σαν να γράφτηκαν για σενάριο. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε στην Ελούντα, τον Ιούλιο του 2003. Μια συνάντηση που έγινε έρωτας και μετά οικογένεια. Η ιστορία του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζυγούλη, που τέτοιες μέρες του Ιούλιου πριν από 23 χρόνια γνωρίστηκαν.

2003: Η γνωριμία

Δυο άνθρωποι που ήδη είχαν κατακτήσει τη δική τους θέση στη showbiz, συναντήθηκαν σε ένα αυστηρό επαγγελματικό πλαίσιο. Εκείνος ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες σταρ, με χιλιάδες θαυμαστές και μια καριέρα που τη ζήλευαν. Εκείνη από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της Ελλάδας, με διεθνείς συνεργασίες, εντυπωσιακή παρουσία στον χώρο της μόδας και παρατσούκλι «the body».

Η ιστορία τους ξεκινά το 2003, όταν ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη συναντήθηκαν στα γυρίσματα της διαφήμισης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. Ποιος να φανταζόταν ότι θα γεννιόταν μια σχέσης ζωής.

Η χαρακτηριστική στιγμή, αυτή του περίφημου «χαστουκού» που έδωσε η Κάτια στον Σάκη για τις ανάγκες του διαφημιστικού δεν ξεχνιέται ούτε από τους τηλεθεατές. Ανάμεσα στους δύο υπήρξε από την αρχή μια ιδιαίτερη χημεία ακι μετπέτρεψε την επαγγελματική γνωριμία σε κάτι πολύ πιο προσωπικό.

Το διαφημιστικό σποτ που ξεκίνησαν όλα

2004 – 2008: Ο έρωτας μακριά από τα φώτα

Η σχέση τους ξεκίνησε τα χρόνια που κάθε κίνηση του Σάκη Ρουβά αποτελούσε είδηση. Προσπάθησαν να προστατεύσουν όσο μπορούσαν την προσωπική τους ζωή, με τη βοήθει ατου Ηλία ΨΙνάκη που παραπλανούσε ακόμα και τις κάμερες στο νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν ο Σάκης τον χειμώνα που ακολούθησε, στο Fever.

Οι παπαράτσι ήταν στο κάθε τους βήμα , αλλά εκείνοι κατάφερναν να ξεφεύγουν τις περισσότερες φορές. Έχτισαν την καθημερινότητά τους, μακριά από υπερβολές και με τα χρόνια απέδειξαν πως πίσω από την εικόνα των δύο επιτυχημένων ανθρώπων υπήρχε πραγματική σχέση, αγάπη, υπομονή και κοινά όνειρα.

Το 2008 έρχεται η πρώτη μεγάλη αλλαγή στη ζωή τους: γεννιέται η κόρη τους, Αναστασία, και το ζευγάρι μπαίνει σε μια νέα εποχή, αυτή της οικογένειας.

instagram Σάκης Ρουβάς

Το μεγαλύτερο κεφάλαιο: η δημιουργία οικογένειας

Το 2008 η ζωή τους άλλαξε για πάντα. Γεννήθηκε η πρώτη τους κόρη, η Αναστασία. Η άφιξή της έφερε νέα ισορροπία στη ζωή τους και τα Μέσα «σκότωναν» για ένα πλάνο, μια εικόνα του Σάκη στον ρόλο του πατέρα. . Ο άνθρωπος που έλαμπε στη σκηνή όταν έσβηναν τα φώτα ήταν απλά γονιός.

Η οικογένεια συνεχίζει να μεγαλώνει:

Το 2011 έρχεται στη ζωή τους ο Αλέξανδρος.

Το 2013 γεννιέται η Αριάδνη.

Το 2016 γεννιέται ο μικρότερος γιος τους, ο Απόλλωνας.

Τα τέσσερα παιδιά είναι ξεκάθαρα η απόλυτη προτεραιότητά τους και το κέντρο της ζωής τους.

Η ιδιαίτερη λεπτομέρεια; Όλα τα παιδιά έχουν ονόματα που ξεκινούν από το γράμμα «Α», ακριβώς όπως και τα βαφτιστικά ονόματα των γονιών: Αναστάσιος και Αικατερίνη.

Επίσημη φωτογραφία τους γάμου τους

2017: Ο γάμος τους μετά από 14 χρόνια σχέσης

Ήταν πάλι Ιούλιος! Στις 3 Ιουλίου 2017 παντρεύονται στην Εκάλη, σε μια συγκινητική τελετή, έχοντας δίπλα τους τα τέσσερα παιδιά τους. Ο γάμος τους δεν ήταν απλά μια κοσμική στιγμή. Επισφράγισαν τη διαδρομή τόσων χρόνων.

Η βραδιά που έζησαν οι καλεσμένοι και το ζευγάρι στο σπίτι της οικογένειας Βαρδινογιάννη, που φιλοξένησαν την τελετή και τη δεξίωση που εξελίχθηκε σε πάρτι, ήταν συναρπαστική.

2018 – 2026: Η ζωή ως οικογένεια μετά από τον γάμο

Το ζευγάρι συνεχίζει να πορεύεται μαζί.

Ο Σάκης συνεχίζει τη μεγάλη μουσική του πορεία, ενώ η Κάτια έχει επιλέξει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην οικογένεια και στην προσωπική τους ζωή.

instagram Σάκης Ρουβάς

Οι αλλαγές, οι απαιτήσεις της δημοσιότητας και τα χρόνια που περνούν, δεν έχουν «θολώσει} τον Σάκη και την Κάτια. Οι δυο τους είναι ένα ζευγάρι με star quality και από τους πιο αναγνωρίσιμους ανθρώπους στην Ελλάδα. Τα παιδιά τους πρωταγωνιστούν στη ζωή τους και οι σκηνές της καθημερινότητας της οικογένειας πολλές φορές μεταφέρονται στα social media κατ' απαίτηση των καιρών.

Ένα είναι σίγουρο: δεν έχουν επιτρέψει ποτέ και σε κανέναν να ταράξει τις ισσοροπίες τους.

Instagram Σάκης Ρουβάς

2026: τι μπορεί να καταφέρει ένα«χαστούκι»

Η στιγμή εκείνη εξακολουθεί να είναι η πρώτη σελίδα ενός love story που συνεχίζει να γράφεται.

Μια από τις πιο πολυσυζητημένες ιστορίες αγάπης στην Ελλάδα, ένας γάμος, τέσσερα παιδιά και μια κοινή ζωή πάνω από δύο δεκαετίες: ο Σάκης και η Κάτια απέδειξαν πως κάποιες φορές οι πιο απρόβλεπτες στιγμές γράφουν τις μεγαλύτερες ιστορίες.