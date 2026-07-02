Σάκης Κατσούλης: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο του

Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους διανύουν η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης, καθώς πριν από λίγο καιρό έγιναν για πρώτη φορά γονείς, υποδεχόμενοι τον γιο τους.

Το ζευγάρι απολαμβάνει τη νέα του καθημερινότητα και, αν και επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους, μοιράζεται κατά διαστήματα με τους διαδικτυακούς του φίλους μικρές στιγμές από την οικογενειακή του ζωή.

Η φωτογραφία που ξεχώρισε

Με αφορμή την έναρξη του Ιουλίου, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media μια ιδιαίτερα τρυφερή φωτογραφία.

Στο στιγμιότυπο, ο Σάκης Κατσούλης κρατά στην αγκαλιά του τον νεογέννητο γιο τους, ο οποίος βρίσκεται μέσα σε μάρσιπο, σε μια εικόνα που αποτυπώνει τις πρώτες στιγμές της πατρότητας και τη στενή σχέση που έχει ήδη αναπτύξει με το μωρό τους.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε αμέσως δεκάδες ευχές και θερμά σχόλια από φίλους και διαδικτυακούς ακόλουθους του ζευγαριού, οι οποίοι δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους για το νέο οικογενειακό στιγμιότυπο.

Ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους

Ο ερχομός του γιου τους έχει αλλάξει την καθημερινότητα της Μαριαλένας Ρουμελιώτη και του Σάκη Κατσούλη, οι οποίοι απολαμβάνουν κάθε στιγμή στο πλευρό του μικρού τους.

Οι δυο τους δείχνουν να ζουν με ενθουσιασμό τον νέο τους ρόλο ως γονείς, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την οικογένειά τους και δημιουργώντας όμορφες αναμνήσεις από τους πρώτους μήνες της κοινής τους ζωής με το νέο μέλος της οικογένειας.