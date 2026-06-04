LIFE Μαριαλένα Ρουμελιώτη Σάκης Κατσούλης Showbiz

Σάκης Κατσούλης - Μαριαλένα Ρουμελιώτη: «Σε λιγότερο από 48 ώρες θα γνωρίσουμε τον μπεμπίνο μας»

Από στιγμή σε στιγμή το ζευγάρι θα καλωσορίσει στη ζωή του το νέο μέλος της οικογένειάς του και η χαρά τους δεν περιγράφεται!

φωτογραφία Instagram
φωτογραφία Instagram
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Βασίλης Ανδριτσάνος

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Στην τελική ευθεία μπήκε η εγκυμοσύνη της Μαριαλένας Ρουμελιώτη. Σε λιγότερο από 48 ώρες η νεαρή κοπέλα θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί και ο Σάκης Κατσούλης είναι τόσο ευτυχισμένος και συγκινημένος που ξεκίνησε ήδη τα stories του στο Instagram.

φωτογραφία Instagram
φωτογραφία Instagram

Ο soon to be μπαμπάς μοιράστηκε μαζί μας ένα βίντεο από το μαιευτήριο όπου φαίνεται η φουσκωμένη κοιλίτσα της Μαριαλένας τη στιγμή των τελευταίων εξετάσεων πριν από τη γέννα και έγραψε: «Last time, for sure. Τελευταίες στιγμές αναμονής. Αν όλα πάνε όπως τα περιμένουμε, σε λιγότερο από 48 ώρες θα γνωρίσουμε τον μπεμπίνο μας. Τι απίστευτο συναίσθημα!»

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LIFE Μαριαλένα Ρουμελιώτη Σάκης Κατσούλης Showbiz

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